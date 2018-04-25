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Обнаружены массовые захоронения времен геноцида в Руанде
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Обнаружены массовые захоронения времен геноцида в Руанде 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Руанде обнаружены четыре братских могилы, которые, как полагают, относятся к геноциду 1994 года.
Захоронения были найдены в районе Гасабо, провинция Кигали, в которой расположена одноименная столица Руанды. На сегодняшний день было эксгумировано около 200 тел. Могилы были обнаружены через две недели после того, как в Руанде провели памятные мероприятия, посвященные 24-летней годовщине геноцида. Поиски тел продолжаются силами добровольцев.
«Поиски продолжаются, так как мы обнаружили четыре братских могилы», — передает слова сотрудника благотворительной организации «Ибука» Теогена Кабагамбире Би-би-си. Он считает, что здесь можно обнаружить и пятое массовое захоронение.
На месте обнаруженных захоронений собираются родственники жертв геноцида в поисках останков своих близких.
«У меня есть информация, что оба моих родителя были убиты и сброшены в одно из найденных здесь массовых захоронений, и я пришел с надеждой, что могу узнать одежду, которую они носили, когда они ушли. Я хочу узнать, здесь ли их тела, и похоронить их подобающим образом», — говорит одна из выживших Изабель Увиману.
В ходе геноцида в Руанде в 1994 году около 800 тыс. человек — этнические тутси и умеренные хуту — были убиты за 100 дней боевиками хуту. Около 3 тыс. человек из района Гасабо пропали без вести во время массовых убийств, и местные жители считают, что их останки находятся в найденных массовых захоронениях.
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