Закон о молодёжной политике подготовят к лету 

Об этом рассказали эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
Сегодня 92 процента субъектов Российской Федерации имеют базовые законы в сфере государственной молодёжной политики, а вот соответствующего федерального закона нет. Из-за этого до сих пор происходит путаница — кого именно считать молодёжью в стране и как трактовать термин «государственная молодёжная политика». Это понятие имеет три варианта толкования на федеральном уровне и около трёх десятков на уровне регионов. Исправить эту ситуацию призван законопроект «О молодёжи и государственной молодёжной политике в РФ», который разрабатывают в Совете Федерации и Палате молодых законодателей. Эту инициативу эксперты обсудили в пресс-центре «Парламентской газеты» 24 апреля — в Международный день солидарности молодёжи.