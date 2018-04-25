Волгоградские индивидуальные предприниматели покидают бизнес

Волгоградской области сокращается число индивидуальных предпринимателей, и за полгода их стало меньше на 400 человек. Больше всего закрывается бизнес в торговле и авторемонте.

По данным Волгоградстата, на 1 апреля в регионе числилось 61 400 индивидуальных предпринимателей, что на четыреста человек меньше, чем в ноябре прошлого года. Почти пятьсот из них покинули с ноября прошлого года сферу оптовой и розничной торговли и авторемонта, в которой числится 27,2 тысячи человек.

Более восьми тысяч человек продолжают заниматься в Волгоградской области в сфере перевозок и хранения. В сельском хозяйстве и рыболовстве трудятся 4,5 тысячи предпринимателей, и 2,5 тысячи — в строительстве. Наименьшей популярностью пользуются финансовая и страховая деятельность — ею занимается 335 человек. Примерно такие же показатели у сфер здравоохранения и образования. Добычей полезных ископаемых увлекает 15 предпринимателей, а обеспечением электроэнергией, газом и паром — 23 человека.

На место ушедших индивидуальных предпринимателей приходят новые бизнесмены. Но, по статистическим данным, общее число бизнесменов в области продолжает сокращаться, а с ноября по апрель убыль достигла 400 человек.

— Сейчас быть индивидуальным предпринимателем слишком дорого, — рассказала V1 предпринимательница Наталья Лихих из Николаевского района Волгоградской области. — За каждого работника ежемесячно приходится отдавать в Пенсионный фонд 32% от зарплаты, плюс к этому налоги за работников и за себя, платежи за экологию, социальное и медицинское страхование. Кроме того, большие суммы уходят на оплату электроэнергии, воды и газа, ведь для ИП тарифы на коммунальные услуги в два раза выше, чем для обычных потребителей. Если выполнять все требования законодательства, не выискивая при этом никакие лазейки, то быть частным предпринимателем стало просто невыгодно.