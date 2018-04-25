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Жеребьевка мотоклубов перед мотопарадом прошла в Москве
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Жеребьевка мотоклубов перед мотопарадом прошла в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жеребьевка мотоклубов, которые примут участие в мотопараде 5 мая в Москве, состоялась в Центре организации дорожного движения в среду, передает корреспондент РИАМО.
В жеребьевке участвовали 18 клубов, в итоге колонну возглавит Veterans MC.
«В этом году в два раза больше участников, надеемся, что будет хорошая погода», — сказал представитель организаторов.
Московский мотофестиваль «На дороге все равны» пройдет 5 мая. В рамках фестиваля состоится мотопарад, который стартует на проспекте Академика Сахарова, а финиширует на Воробьевых горах. Зарегистрировавшиеся участники мотопарада получат возможность выиграть главный приз мотофестиваля — мотоцикл.
Также представителям байкерских клубов рассказали о построении колонны, маршруте парада и о соблюдении техники безопасности.
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