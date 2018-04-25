Жеребьевка мотоклубов перед мотопарадом прошла в Москве

Жеребьевка мотоклубов, которые примут участие в мотопараде 5 мая в Москве , состоялась в Центре организации дорожного движения в среду, передает корреспондент РИАМО

В жеребьевке участвовали 18 клубов, в итоге колонну возглавит Veterans MC.

«В этом году в два раза больше участников, надеемся, что будет хорошая погода», — сказал представитель организаторов.

Московский мотофестиваль «На дороге все равны» пройдет 5 мая. В рамках фестиваля состоится мотопарад, который стартует на проспекте Академика Сахарова, а финиширует на Воробьевых горах. Зарегистрировавшиеся участники мотопарада получат возможность выиграть главный приз мотофестиваля — мотоцикл.

Также представителям байкерских клубов рассказали о построении колонны, маршруте парада и о соблюдении техники безопасности.