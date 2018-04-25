«Саратовские авиалинии» переименуют в «Иволгу»

Авиаперевозчик «Саратовские авиалинии» будет переименован в «Иволгу». Об этом пишет РИА «Новости»

По словам начальника пресс-службы авиакомпании Елены Вороновой, ренейминг связан с тем, что большую половину рейсов перевозчик выполняет не из Саратова

Одним из направлений обновления флота воздушных судов и модернизации системы продаж является использование нового товарного знака «Иволга», который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке воздушных судов авиакомпании, далее и на Boeing 737-800 — Елена Воронова

Начальник пресс-службы уточнила, что утверждение нового товарного знака является частью плана по развитию авиакомпании, в частности — перечня мероприятий по обновлению флота.

Орск. Самолет Ан-148 с 71 человеком на борту разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья . Не выжил никто. Лайнер авиакомпании «Саратовские авиалинии» летел из Москвы

Сразу после катастрофы была организована поисковая операция. В ее ходе были обнаружены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысяч фрагментов тел погибших. Из-за холодов и снега поиски были приостновлены, но едва потеплело, поисковые группы снова направились на место крушения авиалайнера. С 10 апреля поисковые работы возобновлены и уже найдены еще 13 фрагментов самолета и восемь фрагментов тел.