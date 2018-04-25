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«Саратовские авиалинии» переименуют в «Иволгу»
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«Саратовские авиалинии» переименуют в «Иволгу» 

360tv.ru 1 час назад
Авиаперевозчик «Саратовские авиалинии» будет переименован в «Иволгу». Об этом пишет РИА «Новости».
По словам начальника пресс-службы авиакомпании Елены Вороновой, ренейминг связан с тем, что большую половину рейсов перевозчик выполняет не из Саратова.
Одним из направлений обновления флота воздушных судов и модернизации системы продаж является использование нового товарного знака «Иволга», который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке воздушных судов авиакомпании, далее и на Boeing 737-800  — Елена Воронова.
Начальник пресс-службы уточнила, что утверждение нового товарного знака является частью плана по развитию авиакомпании, в частности — перечня мероприятий по обновлению флота.
Самолет Ан-148 с 71 человеком на борту разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Не выжил никто. Лайнер авиакомпании «Саратовские авиалинии» летел из Москвы в Орск.
Сразу после катастрофы была организована поисковая операция. В ее ходе были обнаружены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысяч фрагментов тел погибших. Из-за холодов и снега поиски были приостновлены, но едва потеплело, поисковые группы снова направились на место крушения авиалайнера. С 10 апреля поисковые работы возобновлены и уже найдены еще 13 фрагментов самолета и восемь фрагментов тел.
Эксперты проводят анализ ДНК найденных останков. При этом используется специальное уникальное оборудование, которое есть только в России и США. Чтобы дождаться результатов анализа, требуется время. Этим объясняется кажущаяся медлительность при выдачи заключений. Тело первого погибшего в катастрофе было выдано родственникам.
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