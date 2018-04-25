США скрывают собственные нарушения международных обязательств — МИД РФ

Соединенные Штаты Америки скрывают собственные нарушения международных обязательств по контролю над вооружениями, обвиняя в их неисполнении другие страны. Таким образом МИД России отреагировал на очередной 90-страничный отчет Госдепа США, в котором на каждой странице в чем-то обвиняется Россия

В заявлении МИД указано, что к обвинениям, как обычно, не приложены доказательства, зато себя США преподносят как эталон приверженности международному праву. В ответ МИД на своем сайте опубликовал 11 фактов невыполнения Соединенным Штатами ключевых международных соглашений.

Речь идет о развертывании американской системы ПРО у границ России, о договоре по ракетам средней и меньшей дальности. МИД РФ указывает, что американские атомные бомбы находятся в других странах, что противоречит договору о нераспространении ядерного оружия.

В МИД РФ отметили, что очередной доклад Госдепа мало чем отличается от предыдущих и призвали мировое сообщество обратить внимание на неприемлемые действия Вашингтона.