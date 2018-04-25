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США скрывают собственные нарушения международных обязательств — МИД РФ
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США скрывают собственные нарушения международных обязательств — МИД РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ежегодный доклад Госдепа США.
Соединенные Штаты Америки скрывают собственные нарушения международных обязательств по контролю над вооружениями, обвиняя в их неисполнении другие страны. Таким образом МИД России отреагировал на очередной 90-страничный отчет Госдепа США, в котором на каждой странице в чем-то обвиняется Россия.
В заявлении МИД указано, что к обвинениям, как обычно, не приложены доказательства, зато себя США преподносят как эталон приверженности международному праву. В ответ МИД на своем сайте опубликовал 11 фактов невыполнения Соединенным Штатами ключевых международных соглашений.
Речь идет о развертывании американской системы ПРО у границ России, о договоре по ракетам средней и меньшей дальности. МИД РФ указывает, что американские атомные бомбы находятся в других странах, что противоречит договору о нераспространении ядерного оружия.
В МИД РФ отметили, что очередной доклад Госдепа мало чем отличается от предыдущих и призвали мировое сообщество обратить внимание на неприемлемые действия Вашингтона.
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