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Центробанк заставят создать апелляционную инстанцию для предпринимателей
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Центробанк заставят создать апелляционную инстанцию для предпринимателей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как заявил Титов на открытии нового комплекса пищевой промышленности в особой экономической зоне «Липецк», Центральный банк России должен проработать такой механизм. Он будет применяться в работе с теми предпринимателями, счета которых были заблокированы без четкой аргументации.
«Центральный Банк обязан в кратчайшие сроки создать открытый, понятный и эффективный механизм для рассмотрения жалоб наших предпринимателей на заморозку счетов, — заявил Титов. — На данный момент ситуация с блокировкой просто катастрофическая: позиция ЦБ быстро и верно убивает российский бизнес».
Как прокомментировал «ФедералПресс» экономист Никита Исаев, «блокировка банковских счетов компаний — действительно большая проблема». «ЦБ, по сути, просто переложил на банки свои обязанности и дал им довольно широкие полномочия. Естественно, банки, запуганные постоянным отзывом лицензий, стараются перестраховываться, чтобы не попасть в немилость к ЦБ: за упущение преступных операций может последовать наказание. А вот за необоснованные блокировки — никакого», — поясняет эксперт.
По словам Исаева, важность этого вопроса подчеркивает тот факт, что «на него обратил внимание Владимир Путин и дал поручение прекратить необоснованные блокировки». «Плохо, что ЦБ без ручного управления и подобных одергиваний „сверху“ не способен работать во благо развития экономики», — резюмировал экономист.
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