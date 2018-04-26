Центробанк заставят создать апелляционную инстанцию для предпринимателей

Как заявил Титов на открытии нового комплекса пищевой промышленности в особой экономической зоне «Липецк», Центральный банк России должен проработать такой механизм. Он будет применяться в работе с теми предпринимателями, счета которых были заблокированы без четкой аргументации.

«Центральный Банк обязан в кратчайшие сроки создать открытый, понятный и эффективный механизм для рассмотрения жалоб наших предпринимателей на заморозку счетов, — заявил Титов. — На данный момент ситуация с блокировкой просто катастрофическая: позиция ЦБ быстро и верно убивает российский бизнес».

Как прокомментировал «ФедералПресс» экономист Никита Исаев , «блокировка банковских счетов компаний — действительно большая проблема». «ЦБ, по сути, просто переложил на банки свои обязанности и дал им довольно широкие полномочия. Естественно, банки, запуганные постоянным отзывом лицензий, стараются перестраховываться, чтобы не попасть в немилость к ЦБ: за упущение преступных операций может последовать наказание. А вот за необоснованные блокировки — никакого», — поясняет эксперт.