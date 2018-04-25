Глеб Никитин: «Президент поставил задачу — использовать открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров»

Фото kremlin.ruГлеб Никитин : « Президент поставил задачу — использовать открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров»В Москве 25 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, получившими назначения на должности временно исполняющих обязанности губернаторов ряда субъектов Российской Федерации . Во встрече принял участие глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«Хочу вас ещё раз поздравить с выпуском, окончанием первого потока программы подготовки управленческих кадров, — обратился к собравшимся Владимир Путин. — Из этого потока семь человек здесь присутствующих ещё в ходе учёбы были назначены на высокие должности руководителей регионов. На ваши плечи легла ответственность за качество жизни людей, можно без преувеличения сказать — за судьбы людей, потому что от того, насколько эффективно и слаженно будут работать вверенные вам службы, зависит именно благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите».

Президент особо выделил роль кадровой политики для развития регионов. «При осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в своей работе открытые, конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях. Необходимое влияние в рамках действующего закона, конечно, можно и нужно оказывать на формирование и муниципального уровня управления, но и региональный уровень управления должен состоять из амбициозных в хорошем смысле этого слова, нацеленных на конечный результат, любящих свою работу и с уважением относящихся к людям управленцев. Исхожу из того, что именно таким образом вы и будете формировать свои команды», — подчеркнул Владимир Путин.

«Президент поставил задачу — использовать открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров. Мы уже работаем над ее реализацией. Важно на региональном уровне создать такой механизм кадрового отбора, который позволил бы кандидатам не просто претендовать на посты в органах власти, но и развиваться, приобретать новые компетенции. Нижегородская область готова к внедрению новых принципов кадровой политики. Вскоре представим уже конкретные решения», — заявил Глеб Никитин по итогам встречи.