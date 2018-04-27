Церемония награждения поставщиков столицы состоялась на стенде правительства Москвы в рамках всероссийского форума-выставки «Госзаказ — За честные закупки», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, шесть компаний по итогам прошлого года получили звание «Поставщик правительства Москвы».
«В этот раз претендентов отбирали по трем различным номинациям. Учитывалось не только количество и общая стоимость заказов, а также отсутствие штрафных санкций и расторжений контрактов. Во внимание брались репутация компаний на рынке закупок, профессиональный опыт. Немаловажным было отметить компании, которые производят продукцию и предлагают ее столичным заказчикам, не прибегая к услугам посредников», — сказал Дегтев.
Дипломами награждали в трех номинациях: «За активное участие в формировании конкурентной среды в сфере государственных закупок», «За большой вклад в развитие промышленности столицы» и «За активное участие в мероприятиях правительства Москвы».
По словам руководителя департамента, за вклад в развитие конкурентной среды отмечены компании с совершенно различной специализацией — поставщики товаров для офиса, производители хлеба и медицинского оборудования, строительные компании.
«Диплом не дает конкурентных преимуществ при участии в последующих торгах, но является свидетельством того, что компании, работающие на рынке закупок, готовы открыто заявлять о своей позиции и производимой продукции, а главное — дорожат званием добросовестного поставщика», — сказал Дегтев.