Лучших поставщиков Москвы наградили на форуме «Госзаказ — За честные закупки»

Церемония награждения поставщиков столицы состоялась на стенде правительства Москвы в рамках всероссийского форума-выставки «Госзаказ — За честные закупки», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев , шесть компаний по итогам прошлого года получили звание «Поставщик правительства Москвы».

«В этот раз претендентов отбирали по трем различным номинациям. Учитывалось не только количество и общая стоимость заказов, а также отсутствие штрафных санкций и расторжений контрактов. Во внимание брались репутация компаний на рынке закупок, профессиональный опыт. Немаловажным было отметить компании, которые производят продукцию и предлагают ее столичным заказчикам, не прибегая к услугам посредников», — сказал Дегтев.

Дипломами награждали в трех номинациях: «За активное участие в формировании конкурентной среды в сфере государственных закупок», «За большой вклад в развитие промышленности столицы» и «За активное участие в мероприятиях правительства Москвы».

По словам руководителя департамента, за вклад в развитие конкурентной среды отмечены компании с совершенно различной специализацией — поставщики товаров для офиса, производители хлеба и медицинского оборудования, строительные компании.

«Диплом не дает конкурентных преимуществ при участии в последующих торгах, но является свидетельством того, что компании, работающие на рынке закупок, готовы открыто заявлять о своей позиции и производимой продукции, а главное — дорожат званием добросовестного поставщика», — сказал Дегтев.