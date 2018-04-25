Контрактная система госзакупок перейдет в цифру 

Положения о проведении всех закупок в электронной форме вступают в силу 1 июля. Согласно поправкам в закон о контрактной системе бумажные конкурсы остаются в прошлом, а госзакупки полностью переходят в электронную форму. На форуме обсудили уже имеющийся опыт цифровизации закупок разных регионов.
К примеру, правительство Москвы представило интегрированные инвестиционный портал и портал поставщиков, ориентированные на привлечение поставщиков и заказчиков из других регионов для повышения конкуренции. «Другие субъекты могут использовать ресурсы уже созданной системы, — сказал глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. — Москва предлагает использовать возможности, которые апробированы как заказчиками, так и поставщиками. Их на портале зарегистрировано более 90 тысяч из всех регионов, за четыре года заключено более 1,5 миллиона контрактов».
"Это замкнутый цикл закупок — от планирования до конца исполнения контракта, причем в него входят и закупки госкомпаний по единым стандартам. Такого нет практически нигде, только начинают идти по этому пути Московская область и Республика Татарстан", — отметил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Рачик Петросян.
Подобная замкнутая технология не позволяет мошенникам обмануть систему. Например, часто встречается нарушение при заполнении электронной заявки. Так, при вводе данных в одной строке формы заявки заказчик даже не подозревает, что следом меняются показатели в другой строке, например, метры становятся миллиметрами. При закупке подобное изменение играет решающую роль.
По словам аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова, за время работы контрактной системы в нее было внесено 48 изменений, принято более 100 подзаконных актов, это затрудняет правоприменение. «На каждом этапе осуществления закупки предусмотрено формирование заказчиком значительного количества документов, что приводит к дополнительным трудовым и материальным затратам не только заказчиков, но и участников закупки», — отметил он.
Счетная палата считает необходимым провести анализ законодательства в сфере закупок и сформировать план мероприятий в целях его оптимизации в части нормирования и планирования закупок и минимизации документов.
Глава Федерального казначейства Роман Артюхин отметил, что для оптимизации контрактной системы нужно создать рейтинг качества, совместно с ФАС и Счетной палатой, по примеру рейтинга финансового менеджмента среди министерств.