Контрактная система госзакупок перейдет в цифру

Положения о проведении всех закупок в электронной форме вступают в силу 1 июля. Согласно поправкам в закон о контрактной системе бумажные конкурсы остаются в прошлом, а госзакупки полностью переходят в электронную форму. На форуме обсудили уже имеющийся опыт цифровизации закупок разных регионов.

К примеру, правительство Москвы представило интегрированные инвестиционный портал и портал поставщиков, ориентированные на привлечение поставщиков и заказчиков из других регионов для повышения конкуренции. «Другие субъекты могут использовать ресурсы уже созданной системы, — сказал глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев . — Москва предлагает использовать возможности, которые апробированы как заказчиками, так и поставщиками. Их на портале зарегистрировано более 90 тысяч из всех регионов, за четыре года заключено более 1,5 миллиона контрактов».

Подобная замкнутая технология не позволяет мошенникам обмануть систему. Например, часто встречается нарушение при заполнении электронной заявки. Так, при вводе данных в одной строке формы заявки заказчик даже не подозревает, что следом меняются показатели в другой строке, например, метры становятся миллиметрами. При закупке подобное изменение играет решающую роль.

По словам аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова, за время работы контрактной системы в нее было внесено 48 изменений, принято более 100 подзаконных актов, это затрудняет правоприменение. «На каждом этапе осуществления закупки предусмотрено формирование заказчиком значительного количества документов, что приводит к дополнительным трудовым и материальным затратам не только заказчиков, но и участников закупки», — отметил он.

Счетная палата считает необходимым провести анализ законодательства в сфере закупок и сформировать план мероприятий в целях его оптимизации в части нормирования и планирования закупок и минимизации документов.