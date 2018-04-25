«У нас отнимают цифровые права»: Эксперты возмутились запретительными интернет-мерами

События, происходящие в Рунете в связи с попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Телеграм не могут не тревожить, то Гугл виснет, то Ютьюб не открывается. Под угрозой не только удобства, ставшие частью повседневной жизни, но и инструменты профессиональной деятельности. Что ждет нас дальше? Мы не стали гадать, а пригласили специалистов ответить на этот и другие вопросы в рамках круглого стола о будущем российского интернета.

Круглый стол на аналогичную темы мы проводили несколько месяцев назад. Тогда над прогнозом, сделанным берлинским фондом «Наука и политика» приглашенные эксперты скорее посмеялись.

Китай и Речь в нем идет о том, что Россия Индия отделяться от остального мира, создав «безопасный EurasianNet», после чего интернет перестанет быть глобальным.

Я позволила себе повторить этот прогноз немецких ученых и спросила собравшихся экспертов, по-прежнему ли их веселят такие перспективы и кажутся ли они абсурдной шуткой?

«Нужно отдавать себе отчет в том, что существует тренд и антитренд, который пытается его остановить, — считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев . — То, что мы наблюдаем сегодня — период жизни, который нужно, к сожалению, пройти. Как дождь на улице — в его адрес можно ругаться, но все равно это явление неизбежное и не поддается нашему влиянию. И все равно дождь закончится, выйдет солнце».

Юрист, эксперт организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян настроен не столь оптимистично, как, на первый взгляд, Дмитрий Мариничев.

Он сказал, что не стал бы сравнивать происходящее с дождем, по его словам, «Божьим явлением», то, что исходит от чиновников, взявших курс на цифровой суверенитет и хотят во что бы то ни стало доказать жизнеспособность этой идеи.

«То, что мы сейчас видим в России — это беспрецедентное явление. По сути мы видим сегодня первый российский Shutdown, — отмечает Дарбинян, — когда российские власти нарушают работу приложений, средств связи и массовых коммуникаций. И то, что происходит сегодня в ответ на эти действия — это не просто борьба за пользование Телеграмом, это борьба за цифровые права, которые у нас пытаются отнять».

По мнению эксперта, всем, кто не желает жить в государстве «цифрового суверенитета», необходимо приложить все возможные усилия для того, чтобы отстоять свои права. Как одну из таких возможностей он видит массовую подачу исков в суд против действий Роскомнадзора.

Тут нельзя не отметить, что массовые блокировки сказались и на малом бизнесе, на этой проблеме подробно остановился Дмитрий Мариничев. Он пояснил, что для некоторых крупных провайдеров не составляет труда выполнить требования Роскомнадзора по блокировке, но для других — это трудо— и финансовозатратный процесс. Порой им проще обанкротиться, чем идти на такие серьезные потери.

По мнению интернет-эксперта Дениса Терехова, проблема нынешней ситуации заключается лишь в том, что законодательные органы решили влезть в сферу интернета и начать попытки ее регулировать, хотя изначально, по его словам, «вполне хватало законодательства 2005 года». Он напомнил историю о том, как в 2005 году госчиновник получил реальный срок за то, что написал в интернете фейковую новость о смерти своего начальника. Таким образом, все механизмы для привлечения к ответственности уже были в наличии.

«Я не понимаю, зачем возникали попытки избыточного регулирования в этой сфере в последующие годы. Надо отобрать у людей, заседающих в Государственной Думе , айпады в которых они играют в птичек, пожирающих свинок и тогда они действительно смогут начать разбираться в законах, которые принимают и в сферах, которые регулируют», — уверен он.

По мнению Терехова, интернет закрытого типа в России уже невозможен, поскольку люди, узнавшие что такое свобода, уже не забудут этого слова.

Схожую мысль озвучил и Дмитрий Мариничев, по его мнению, в Китае, на который любят ссылаться те, кто говорит о возможной изоляции рунета, такая модель взаимодействия с внешним миром формировалась поколениями.

«Несмотря на расхожие стереотипы, китайское образование сильно отстает от мирового, многие из них не знают иностранного языка и их вполне устраивают ресурсы, созданные в их стране. Им не нужно выходить в фэйсбук и общаться с какими-то иностранными друзьями. А у условного топ-менеджмента, в случае возникновения такой необходимости, есть возможность воспользоваться средствами обхода блокировок.

«Я скажу вам то, после чего можно будет закончить наш разговор, — заявил Денис Терехов . — Моя пожилая мама позвонила мне и спросила, знаю ли я, что такое VPN? На вопрос зачем ей это, она объяснила, что все про него прочитала и может объяснить мне, как его настраивать».

Кстати, как пояснили эксперты в ходе круглого стола, при том, что средства обхода блокировок настроить можно и довольно легко, они все же замедлят работу интернета и пользоваться привычными ресурсами станет не так удобно.

Также спикеры негативно оценили работу Роскомнадзора, хотя я предложила им абстрагироваться от того, согласны ли они с их действиями и оценить их с технической стороны. По мнению Саркиса Дарбиняна, шаги, предпринятые ведомством, крайне необдуманны, но выкрутиться из сложившегося положения им будет сложно.

Терехов же напомнил, что Роскомнадзор является лишь исполнителем, в данном случае, воли ФСБ и, возможно, сознательно принимает на себя роль «козла отпущения».

Дмитрий Мариничев рассказал еще одну интересную вещь, так, от действий Роскомнадзора и ФСБ могут пострадать не только интернет-пользователи, а такие неожиданные в данном контексте объекты, как, например, розы или томаты.

Объясняя это простым языком, выращивание ряда культур в высокотехнологичных условиях подразумевает постоянный контроль за графиком температур и влажностью, в зависимости от которых регулируются условия ухода.

«Эти графики отправляются, к примеру, голландской компании для дальнейшей обработки, оттуда приходят инструкции, исходя из текущих параметров. А голландский сервер может быть размещен, например, на Amazone, также как и Телеграм, и быть заблокированным в России», — пояснил он.

И из-за ненадлежащего и несвоевременного ухода выращивание сложнейших культур может оказаться под угрозой. Такие вот помидоры.

Если от проблем овощей возвращаться к тяготам интернет-пользователей, и тому, что же нас ждет при текущем развитии событий, по словам Саркиса Дарбиняна, «деградация», как любит теперь говорить РКН, интернета, приведет к падению уровня развития общества.

Он также рассказал, что в охоте за Телеграмом, Роскомнадзор заблокировал push-сервисы ряда банков. Но это только начало.

«Если то, что происходит будет продолжаться, то начнет отваливаться один сервис за другим, — говорит Дарбинян. — Возможно, в этом есть какой-то хитрый план, заставить российские компании отказаться от дешевых и удобных Amazon и Google и переходить на отечественные. Если план таков, то перспективы у него весьма печальные».

С ним согласен и Дмитрий Мариничев, по словам которого российскому хостингу такой расклад выгоден не будет.

«Российский хостинг может успешно работать и развиваться в случае, например, синхронизации законов с Евросоюзом . Потому что тогда за счет исторически более дешевых ресурсов, которые находятся в России, можно предоставлять ту же облачную услугу именно европейским потребителям, привлекая инвестиции и клиентские деньги этих стран. Ограничивая или, например, заставляя российские компании размещаться только на российских хостингах, уменьшается рыночная база, с которой можно получить доход — в России очень мало потребностей в хостинге. Развитие цифровой экономики подразумевает продажу услуг всем и во всем мире».

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