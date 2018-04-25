Химкинский контактный зоопарк открылся после зимовки

Северный олень Борис и его друзья по контактному зоопарку вернулись в родные химкинские стены. Всю зиму животные провели в Ярославском зоосаде. А с приходом весны их снова привезли в Подмосковье

Ламы, козы, павлины радуют жителей Химок . Питомцы настолько соскучились по посетителям, что с удовольствием разрешают себя гладить и кормить.

У лам после зимовки начался брачный период, поэтому они могут и плюнуть. Козы перед летом сбрасывают утепление, а в некоторых звериных семьях ждут прибавления. Совсем недавно животные вернулись из ярославского зоопарка, где проводят каждую зиму.

Шикарно перезимовали. Животные вернулись бодрые, веселые, и у некоторых даже наметился приплод. Это кролики и что-то из птичьего нашего состава

— Константин Рубанский,

пресс-секретарь

МАУК, Объединенная дирекция парков.

Олень Борис — любимец гостей зоопарка. У его клетки всегда людно. Но вниманием Боре не тяготится. Скорее, наоборот, любит общество. А если вы еще и предложите ему овсяных хлопьев, то это уже повод для дружбы.

Кроме оленей в контактном зоопарке живут козы, овцы, пони, бараны, кролики, хорьки, енотовидные собаки, фазаны, павлины, кенгуру. Но это не цирк или обычный зоопарк. Здесь всех можно покормить и погладить.

Только макаки пока вынуждены сидеть в теплых домиках и грустно смотреть в окно. Это вынужденная мера, так как еще прохладно. Но как только станет теплее, их тоже можно будет кормить бананами с рук.