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Химкинский контактный зоопарк открылся после зимовки
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Химкинский контактный зоопарк открылся после зимовки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Северный олень Борис и его друзья по контактному зоопарку вернулись в родные химкинские стены. Всю зиму животные провели в Ярославском зоосаде. А с приходом весны их снова привезли в Подмосковье.
Ламы, козы, павлины радуют жителей Химок. Питомцы настолько соскучились по посетителям, что с удовольствием разрешают себя гладить и кормить.
У лам после зимовки начался брачный период, поэтому они могут и плюнуть. Козы перед летом сбрасывают утепление, а в некоторых звериных семьях ждут прибавления. Совсем недавно животные вернулись из ярославского зоопарка, где проводят каждую зиму.
Шикарно перезимовали. Животные вернулись бодрые, веселые, и у некоторых даже наметился приплод. Это кролики и  что-то  из птичьего нашего состава
— Константин Рубанский,
пресс-секретарь
МАУК, Объединенная дирекция парков.
Олень Борис — любимец гостей зоопарка. У его клетки всегда людно. Но вниманием Боре не тяготится. Скорее, наоборот, любит общество. А если вы еще и предложите ему овсяных хлопьев, то это уже повод для дружбы.
Кроме оленей в контактном зоопарке живут козы, овцы, пони, бараны, кролики, хорьки, енотовидные собаки, фазаны, павлины, кенгуру. Но это не цирк или обычный зоопарк. Здесь всех можно покормить и погладить.
Только макаки пока вынуждены сидеть в теплых домиках и грустно смотреть в окно. Это вынужденная мера, так как еще прохладно. Но как только станет теплее, их тоже можно будет кормить бананами с рук.
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