В Рузском округе предоставят гарантию в 100 млн руб для погашения долгов жителей за ЖКУ

Совет депутатов Рузского городского округа Подмосковья принял решение о предоставлении муниципальной гарантии в размере 110 миллионов рублей для погашения задолженности жителей за услуги жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ранее из-за задолженности жителей в Рузском городском округе приостановили работу три котельные — в поселках Дорохово и Горбово, а также в деревне Поречье.

«Депутаты совета депутатов Рузского городского округа в ходе очередного заседания единогласно приняли решение о предоставлении муниципальной гарантии в размере 110 миллионов рублей для выплаты поставщику задолженности жителей за услуги ЖКХ», — отмечается в сообщении.

Как отметил глава Рузского городского округа Максим Тарханов , власти муниципалитета рассчитывают, что котельные возобновят работу.

«Данная ситуация не может устраивать. Мы вынуждены привлекать бюджетные средства на погашение долгов за тех, кто не платит, эти средства могли бы пойти на благоустройство территории, на содержание территорий и так далее. Из-за должников страдают и ответственные плательщики. Эту ситуацию необходимо менять, и мы продолжим заниматься этим вопросом», — сказал Тарханов.

Он добавил, что в округе проводится планомерная работа с должниками, включающая, в том числе, отключение должников от горячего водоснабжения и электроснабжения.