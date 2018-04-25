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Правоведы составят правила отношений губернаторов с бизнес-родственниками
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Правоведы составят правила отношений губернаторов с бизнес-родственниками 

Российская Газета 1 час назад
На проблему обратили внимание в управлении президента России по вопросам противодействия коррупции. Об этом рассказал один из выступавших на VII Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика», организованном Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
Сегодня жизнь государственного чиновника стала максимально прозрачной. Он ежегодно сдает декларации о доходах и расходах. Если у него обнаружатся богатства не по карману (в том числе загородные дворцы и люксовые автомобили), их могут забрать в доход государства. Но правила, что можно, что нельзя делать губернаторам во взаимоотношениях с бизнес-родней, досконально не прописаны. Свои предложения сейчас готовят лучшие эксперты Института законодательства. Как рассказала директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева, государство ставит перед юридической наукой конкретные практические задачи, и разработки ученых учитываются при подготовке законопроектов.
"Конфликт интересов является одной из причин коррупции, — заявила она. — Поэтому научно обоснованная система его выявления и разрешения — залог снижения коррупционных проявлений в деятельности органов государственной и муниципальной власти".
Росфинмониторинг выявил множество сомнительных операций офшорных компаний, связанных с россиянами
Одно из предложений: разработать механизмы особого контроля за решениями губернаторов и мэров в тех сферах, где у них есть конфликт интересов (читай — родственники-предприниматели). В свою очередь глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на конференции сообщил, что ведомством выявлено множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей с участием подконтрольных российским гражданам юридических лиц.
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