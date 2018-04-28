Эксперт: Утилизация мусора не является уникальной для России проблемой

«Проблема мусора и его утилизации не уникальная для России . Через это так или иначе проходят все цивилизованные страны мира», — заявил газете ВЗГЛЯД координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов . По его словам, в США вообще долгое время бытовые отходы, в том числе опасные, закапывались землей, и на их месте строили жилые кварталы.

«Проблема мусора и его утилизации не уникальная для России. Через это так или иначе проходят все цивилизованные страны мира в зависимости от того, насколько они перенаселены и какую свободную площадь имеют. Чем меньше площадь и больше население, тем раньше эта проблема становится актуальной для государства. Чем больше площади и меньше населения, тем эта проблема незаметней», — заявил газете ВЗГЛЯД координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

Неудивительно, что наибольших успехов в решении этой проблемы достигли страны Западной и Северной Европы, а также Япония . А вот в США не все так однозначно.

«США этой проблемой занялись относительно недавно — в 90-е годы, когда вопрос утилизации бытовых отходов стал острым. Они поняли, что территорий для захоронения становится все меньше. Раньше у них система обращения с отходами была менее совершенная, чем у нас. Вплоть до 80-х они так утилизировали отходы: и опасные, и другие бытовые отходы закапывали в одну яму, сверху засыпали землей. На этой земле строились жилые микрорайоны.

Когда мусор за счет разницы веществ начал выходит наружу, а люди стали на своем здоровье ощущать все эти «прелести», только тогда начали принимать соответствующие законы по обращению с отходами.

В США до сих пор происходит становление этой отрасли. В некоторых штатах есть раздельный сбор мусора, в других — нет. Постоянно происходят изменения требований к упаковке»», — рассказывает Дмитрий Миронов.

При этом, постоянно идет обмен опытом разных стран по этой проблеме. «Недавно в „Народный фронд“ приезжали из Вьетнама для того, чтобы перенять наш опыт в части создания интерактивной карты свалок. Интересовались тем, как у нас протекает реформа. Они перенимают опыт других страны, чтобы не повторять у себя ошибок тех стран, которые сталкиваются с этой проблемой. Потому что очень важно применять наилучшие доступные технологии переработки отходов, выбрать правильную стратегию обращения с отходами, чтобы это было и выгодно, и экологично», — говорит Миронов.

Модель США ближе к России в силу обладания большими территориями. Там тоже много мест захоронения мусора: в Калифорнии — свыше 180 свалок, на Аляске — свыше 300.

Сложившаяся практика утилизации твердых бытовых отходов в виде захоронения является еще наследием СССР. «Если говорить о советском союзе, то система обращения с отходами тогда была в зачаточном состоянии. Кроме захоронения ничего не было, — говорит собеседник. — Тем не менее, вся стеклянная упаковка была оборачиваемая. Можно было сдать бутылки, которые были все стандартизированы, и получить за это существенные деньги и купить молоко или кефир. Фактически действовала залоговая система упаковки, которая применяется сейчас в Европе, и которую мы хотим вернуть России. Бумага и макулатура в советское время также сдавалась», — напоминает Миронов.

Между тем, советское планирование не предвидело такой урбанизации в стране и такого сильнейшего потребительского бума, который случился в 2000-е годы в России. Ровно как в советские годы никто не мог и предположить, насколько вырастет уровень автомобилизации в современной России. А потребительский бум вылился в серьезный рост объемов бытовых отходов, которые продолжают расти с каждым годом.

По словам Миронова, о термической переработке мусора в советские годы задумывались только в Москве в конце 80-х гг. Однако после развала советского союза все это так и осталось нереализованным, и основным способом утилизации отходов было захоронение в несанкционированных «ямах» и на полигонах.

«Этим начали заниматься криминальные элементы, которые ни о чем кроме прибыли не думали. Так и компании, которые ради маркетинга придумывают разного рода упаковки, также не думают, куда потом пойдет эта упаковка. Их задача здесь и сейчас заинтересовать человека, «впарить» ему товар, на этом их ответственность заканчивается. Так они еще мешают государству принимать правильные ограничения к упаковкам и другие меры, которые позволят справиться с проблемой роста отходов. Отходы и упаковка должны рационально использоваться, это значит, не закапываться, а перерабатываться и использоваться неоднократно», — заключает собеседник.