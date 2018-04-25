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В парке «Этнографическая деревня Бибирево» отремонтировали качели
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В парке «Этнографическая деревня Бибирево» отремонтировали качели 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Рабочие Лианозовского парка отремонтировали качели на детской площадке в парке «Этнографическая деревня Бибирево». Жительница района сообщила о поломке на портал «Наш город» и попросила провести работы по восстановлению конструкции.
Заявка пользователя была рассмотрена в короткие сроки, и уже спустя несколько дней на портале появился официальный ответ за подписью директора Лианозовского парк культуры и отдыха Антона Окутина.
«В настоящее время осуществлены работы по ремонту стоек и подвеса качелей. Фотоматериал прилагается», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году. Он позволяет сообщать о неполадках и проблемах в городском хозяйстве. Чтобы написать на портал, необходимо пройти несложную регистрацию. Все обращения перед публикацией проходят проверку службы модерации. (вт)
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