В парке «Этнографическая деревня Бибирево» отремонтировали качели

Рабочие Лианозовского парка отремонтировали качели на детской площадке в парке «Этнографическая деревня Бибирево». Жительница района сообщила о поломке на портал «Наш город» и попросила провести работы по восстановлению конструкции.

Заявка пользователя была рассмотрена в короткие сроки, и уже спустя несколько дней на портале появился официальный ответ за подписью директора Лианозовского парк культуры и отдыха Антона Окутина.

«В настоящее время осуществлены работы по ремонту стоек и подвеса качелей. Фотоматериал прилагается», — говорится в сообщении.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году. Он позволяет сообщать о неполадках и проблемах в городском хозяйстве. Чтобы написать на портал, необходимо пройти несложную регистрацию. Все обращения перед публикацией проходят проверку службы модерации. (вт)