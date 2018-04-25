МВД предостерегло от нарушения общественного порядка в Москве во время майских праздников

Столичная полиция предостерегла москвичей и гостей города от нарушения порядка в период майских праздников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«В Москве состоится большое количество мероприятий и народных гуляний, посвященных Празднику весны и труда. Полиция предупреждает о том, что любые нарушения общественного порядка будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов», — подчеркнули в пресс-службе.

В полиции отметили, что в случае проведения несогласованных публичных мероприятий будет осуществляться фото— и видеофиксация всех участников для дальнейшей правовой оценки их действий.

«В случае установления противоправных деяний, лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — заключили в ведомстве.