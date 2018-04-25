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МВД предостерегло от нарушения общественного порядка в Москве во время майских праздников
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МВД предостерегло от нарушения общественного порядка в Москве во время майских праздников 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция предостерегла москвичей и гостей города от нарушения порядка в период майских праздников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
«В Москве состоится большое количество мероприятий и народных гуляний, посвященных Празднику весны и труда. Полиция предупреждает о том, что любые нарушения общественного порядка будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов», — подчеркнули в пресс-службе.
В полиции отметили, что в случае проведения несогласованных публичных мероприятий будет осуществляться фото— и видеофиксация всех участников для дальнейшей правовой оценки их действий.
«В случае установления противоправных деяний, лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — заключили в ведомстве.
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