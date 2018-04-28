Шестидневная рабочая неделя подошла к концу, а теперь большинство казанцев ждут четыре выходных дня. Мы подготовили небольшой гид по событиям ближайших дней: рассказываем, куда сходить на майские праздники в Казани. Музеи Казанского кремля переходят на летний график работы. Посетителей в майские праздники (как и в другие дни) готовы принять Музей естественной истории Татарстана, центр «Эрмитаж-Казань», выставочный зал «Манеж», Музей истории государственности Татарстана, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора. С понедельника по четверг режим работы с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:30. В пятницу музеи работают с 11:00 до 20:00. Касса открыта до 19:30. Исключение — Музей исламской культуры, который работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Кроме того, ежедневно посетителей принимает Казанский кремль. Через Тайницкую башню до 30 апреля можно пройти с 8:00 до 18:00, а с 1 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00. Через Спасскую башню вход открыт круглосуточно. Апанаевский фестиваль ждет гостей в Старо-Татарской слободе 29 и 30 апреля. В эти дни рядом с Апанаевской мечетью оживет улица ремесленников-кожевенников Кунче. Казанцы и гости города смогут посетить ярмарку изделий народных промыслов. Кроме того, запланированы мастер-классы и свободное общение с участниками фестиваля. Гостей ждут на открытии 29 и 30 апреля в 11:00. Подробности о событии доступны по телефону: +7 (917) 870-67-46. Митинги 1 мая проведут в парках и скверах Казани — в честь Праздника Весны и Труда. 9:00 — Лядской сад.10:30 — парк Победы.11:00 — сквер Славы на пересечении проспекта Победы и Зорге.14:00 — памятник Вахитову. 14:00 — снова сбор в сквере Славы. Автодерби на парковке у «Казань Арены» — бои на выживание пройдут в субботу, 28 апреля. Автомобили-участники укомплектованы «броней», сталкиваться они будут до победного, пока не останется кто-то один. Чтобы наблюдать за действом, придется заплатить 500 рублей за билет. В программе: файершоу, дрифт-шоу, соревнования по автозвуку и силовому экстриму. Детская афиша обещает быть самой насыщенной. В частности: Новая программа в цирке«Научные шалости» в Казанском кремле«Шоу Бабы Яги» в ТЮЗеЧемпионат по настольным играм в парке ГорькогоДетский фильм о космосе в Большом Планетарии КФУ С 28 апреля по 27 мая Казанский государственный цирк представляет совместный проект Российской государственной цирковой компании и Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре с новой программой «Браво»!5, 12, 19 и 26 мая программа начинается в 17:30. 29, 30 апреля, 1, 2, 6, 13, 20 и 27 мая — в 14:00. Лаборатория «Естественно, наука!» приглашает в Музей естественной истории Татарстана музея-заповедника «Казанский Кремль» приглашает детей и родителей на научное шоу «Научные шалости». Ближайшее шоу — 29 апреля, 13:00. Детский билет — 200 рублей, взрослый — 300 рублей. Спектакль на татарском языке. Обеспечен синхронным переводом на русский язык. Бабе Яге не нравится, когда лесные звери и птицы поют и танцуют, и поэтому она всеми силами препятствует их дружбе и веселью… Ближайший показ — 29 апреля, 14:00. Состоится 29 апреля на стадионе Трудовые резервы — для детей от 6 до 12 лет и их родителей. Начало— 12:00. Участие платное. Большой планетарий КФУ приглашает желающих на показ детского полнокупольного фильма «Путешествие воздушного шарика. До неба и выше». 28 и 29 апреля, 5, 12 и 19 мая в 10:30. Стоимость — 500 рублей. Чуть дальше Казани. Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» приглашает 1 мая на открытие туристического сезона. Программа праздника: 11:00-14:00 Музыкально-интерактивная программа для гостей от творческой мастерской «Затея». Место проведения: Внутренний двор Музея истории Свияжска. 13:00-14:00 Мастер-классы по народным танцам Северо-Западного региона России. Фронтмэн группы «Отава Ё» рассказывает и показывает, группа играет. Место проведения: Рождественская площадь. 15:00-16:30 Выступление фолк-группы «Отава Ё». Место проведения: Рождественская площадь. 30 апреля 2018 года в Болгарском музее-заповеднике пройдет самый сладкий фестиваль «Чак-Чай» — гастрономический праздник, объединяющий две кулинарные традиции региона — медовое угощение чак-чак и особый травяной болгарский чай. Программа фестиваля: Площадка кулинарных мастер-классов 12:00 — Торжественное открытие фестиваля 12:30 — Представление участников кулинарного конкурса на самый вкусный «чак-чак» 13:00 — Старт кулинарного конкурса (работа конкурсной комиссии) 12:00 — Выступление музыкальных и театральных коллективов 14:00 — Подведение промежуточных итогов 14:15 — Историческая справка об истории «баурсаков» 14:45 — Театрализованные номера 15:30 — Подведение итогов кулинарного конкурса на самый вкусный «Чак-чак» 16:00 — Угощение зрителей Детская площадка 12:00-17:00: — Работа акварельной студии «РаскрасьКА» — Мастер-класс по чеканке монет — Работа студии керамики «Глиняный парень» 16:00 — 17:00 — Квест-игра «Казаки-разбойники» 13:00 — 17:00 — Площадка Современного Мечевого Боя (с 3-х лет). Комплекс исторической реконструкции «Ханская Ставка» 10:00-18:00 — кузнечные мастер-классы — гончарные мастер-классы — кожевенные мастер-классы — лучно-арбалетный тир — метание копий и топоров — костюмерная — выставка продажа изделий ручной работы — Болгарский чай с лепешками С 10:00 до 17:00 работает ярмарка народных художественных промыслов.