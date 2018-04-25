ФНС уберет с рыбного рынка теневых посредников

ФНС отмечают, что система закупки рыбной продукции через недобросовестных посредников приводит к потерям бюджета в десятки миллиардов рублей ежегодно.

Рыболовецкие компании обсуждают возможность приостановки поставок продукции оптовикам, которые используют схемы ухода от уплаты НДС. Но есть опасения, что изменение сложившихся каналов дистрибуции приведет к дефициту рыбы в магазинах.

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) «РГ» рассказали, что ФНС обозначила список из 28 крупнейших трейдеров, которые контролируют 60 процентов рынка. По мнению налоговиков, среди них есть те, кто сотрудничает с фирмами-однодневками. Суть схемы сводится к тому, что рыба проходит через несколько компаний-посредников. Многие работающие в аграрном секторе предприниматели используют упрощенное налогообложение — единый 6-процентный сельхозналог. Но в этой цепочке появляется перекупщик, работающий с обычной системой налогообложения, которая в стоимость рыбы закладывает НДС. После продажи товара компания исчезает, а купивший его очередной посредник на законных основаниях перепродает товар сетям и небольшим магазинам.

Практика борьбы с посредниками уже опробована ФНС на экспортерах зерна через специальные хартии. Они обязывают ее участников приобретать продукцию напрямую у производителей, избегая посредников, которые уходят от уплаты НДС. Рыбная отрасль получила предложение налоговиков подписать хартию в конце прошлого года. В ФНС сообщили, что с крупнейшими рыболовецкими компаниями уже достигнута договоренность об отказе использования недобросовестных посредников при продаже своей продукции. «Они подтвердили готовность продавать свою продукцию напрямую в переработку либо через посредников, не участвующих в схемах по уходу от налогообложения», — заявили в ведомстве. В ФНС также подтвердили намерение идентифицировать нарушителей и применять к ним меры воздействия в рамках своих полномочий.

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Сейчас в рыбной отрасли работают несколько сотен оптовиков. «Часто оптовики являются единственными каналами поступления рыбной продукции на прилавки, особенно в небольших городах», — рассказал «РГ» президент ВАРПЭ Герман Зверев , который считает очень серьезным шагом обсуждаемый мораторий на поставки продукции оптовикам, использующим схемы ухода от НДС. «Но остановка поставок может вызвать дефицит рыбы. Никто этого не хочет», — сказал он. При этом собеседник «РГ» отметил, что рыбопромышленные компании направили крупнейшим оптовикам уведомления, что использование схем ухода от НДС является фактором риска для дальнейшего сотрудничества. Он также указал, что незаконные схемы часто используют не сами оптовики, а компании, у которых они закупаются. "С некоторыми трейдерами продолжать работу наши предприятия уже точно не будут", — отметил Зверев, подчеркнув, что в «черный список» рискуют попасть как минимум две компании. Известно, что 27 апреля эту тему обсудят на совещании в Росрыболовстве