«Современные дети не знают, как растут овощи». Есть ли будущее у агротуризма в Севастополе?

Оторваны от земли

Германия, Франция, Италия, Великобритания и Греция — лидеры по агротуризму в мире. От 20% до 30% доходов, которые получает государство в этих странах от туристической отрасли, приходится именно на это направление. Агро— и экотуризм занимается в Европе второе место по популярности после пляжного отдыха.

Для Крыма это относительно новое направление. Однако именно здесь аграрный туризм при достаточной поддержке государства может стать основным источником дохода для сельских хозяйств. В этом уверена руководитель Ассоциации фермеров и земледельцев Севастополя Татьяна Писаненко. Она рассказала «ФедералПресс» , что интерес к агротуризму сейчас активно растет во всех регионах России , особенно пристальное внимание направлено в сторону Крымского полуострова.

«Люди в крупных агломерациях сегодня оторваны от земли, многие дети не знают, как растут те или иные овощи или фрукты, а взрослым интересно что-то сделать своими руками, попробовать натуральные экологически чистые продукты, особенно такие знаковые для Крыма вещи как инжир или ялтинский лук, — рассказывает «ФедралПресс» Писаненко. — Очень хорошо у нас развивается сырное направление — как сычужные, так и твердые, и сыры с плесенью. Некоторые гости с материка целенаправленно приезжают на ягодники на сбор урожая».

По мнению Писаненко, местным производителям сельхозпродукции сегодня сложно конкурировать с коллегами материковой части России из-за ограниченности рынков сбыта, сложностей с кормовой базой и другими факторами, характерными для экономики полуострова, — из-за этого и цена на севастопольские фермерские продукты выше.

«Чтобы сельхозпроизводители Севастополя стали рентабельными, должен быть комплексный подход у государства. Только в случае объединения аграриев по монопродукту для дальнейшего оптового сбыта в торговые сети фермеры могут стать самодостаточными, — считает Писаненко. — Все это довольно сложно. Аграрный туризм в таких условиях сможет стать основным источником дохода для фермеров».

Кролики и сон на ульях

Некоторые крымские и севастопольские фермеры уже начали развивать данное направление. Крестьянско-фермерское хозяйство Валентина Волынца, специализирующееся на производстве меда и других продуктов пчеловодства, для расширения рынка сбыта и привлечения новых клиентов в этом году решило сделать акцент на эко— и агротуризм.

«Благодаря гранту департамента сельского хозяйства удается эффективно развивать основное направление пасеки — производство меда. Есть уникальные услуги в виде сна на ульях для оздоровления. Сейчас гости могут не только увидеть, как делается мед, но и поучаствовать в его сборе. Активно расширяемся, уже есть кролики, планируем сделать для туристов конные прогулки, пешие походы», — рассказал представитель хозяйства Алексей Мазаев. В планах крестьянско-фермерского хозяйства Волынца создать на территории голубятню, несколько теплиц, где гости смогут выращивать овощные культуры своими руками, деревянные дома для проживания, банный комплекс.

Есть у севастопольских фермеров в планах и создание эко— и этнодеревень. В том, что интерес к данному направлению существует, уверена Татьяна Писаненко. «Не знаю, как насчет деревянных домов, у нас есть свои особенности и традиции, крымские, татарские, русские, украинские. Постройка деревянных колодцев, украшение резными деревянными скульптурами, цветники — все это дополнительно привлечет внимание туриста и создаст местный колорит», — считает Писаненко.

Нет дорог, воды и света

Правительство Севастополя в рамках госпрограммы развития сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов с 2015 по 2018 годы выделило финансовую поддержку 36 начинающим фермерам в размере более 60 млн рублей. Средства направлены на проекты по разведению крупного рогатого скота, развитие пчеловодства, строительство новых тепличных овощных комплексов и посадку плодово-ягодных культур.

«Мы считаем данное направление туризма важным и востребованным, у города есть все возможности, чтобы развивать данное направление. Именно на малые формы хозяйств в части развития аграрного турима мы наиболее ориентированы», — рассказал о позиции правительства Севастополя в отношении агротуризма первый заместитель директора департамента сельского хозяйства Севастополя Максим Большенко.

Однако, по мнению фермеров, данных мер господдержки недостаточно для развития отрасли. Фермеры жалуются, прежде всего, на слабую инфраструктуру, недостаток воды, проблемные почвы, отсутствие газо— и энергоснабжения, низкий престиж работы на селе и низкий уровень качества жизни.

«Мы много говорим о том, какие села в Америке и странах ЕС . Посмотрите, там же село — это картинка, куда действительно приятно приехать отдохнуть от городской суеты. И фермеры там — абсолютно самодостаточные в финансовом плане, — рассказал председатель совета регионального отделения Союза садоводов России Андрей Липенко. — Главная задача сейчас — улучшить инфраструктуру, повысить качество жизни на селе, поднять престиж труда на земле. У нас ведь полное отсутствие инфраструктуры на селе».

На проблемы с дорогами жалуется и крестьянско-фермерское хозяйство Валентина Волынца. «Нас бизнес сталкивается с такими трудностями, как отсутствие дорог, воды и электроснабжения. Эти проблемы мы стараемся решать, в том числе с помощью департамента сельского хозяйства, но пока вопрос очень проблемный», — поделился Мазаев.

Мнение Липенко и Мазаева разделяет и Альберт Винярский, начавший работать на земле в прошлом году. Он акцентирует внимание на «скорой помощи» для земли — крымские почвы проблемные для многих культур, лишенные части необходимых микроэлементов. Грунт на анализ в лабораторию приходится отвозить лично и в Симферополь , в Севастополе подобной лаборатории просто нет.

Фермеры согласны в одном, прежде чем, приглашать туристов в экодеревни, на частные сыроварни, молочные фермы, ягодники и пасеки, необходимо сделать дороги, по которым туристы смогут добраться до крымского сельского колорита.