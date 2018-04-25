В аэропорты могут вернуть курительные комнаты

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, который предлагает разрешить курить в изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции и размещенных в транзитных и стерильных зонах (в последнюю попадают пассажиры, прошедшие предполетный досмотр).

ов говорят, что они просто-напросто игнорируют запрет на курение в общественных местах и все равно курят, а 84 процента респондентов поддерживают идею возврата курилок в аэропорты.

В Комитете по транспорту и строительству считают, что пусть уж курят в специально отведенных для этого местах, чем отравляют окружающих. Ведь не приставишь к каждому пассажиру по полицейскому. Поэтому комитет рекомендует принять законопроект в первом чтении.

Двадцать процентов российских мужчин-курильщиков за пять лет полностью отказались от вредной привычки

Сотрудники аэропорта регулярно фиксируют случаи задымления в туалетных комнатах и комнатах матери и ребенка, уведомляют полицию. Международная практика показывает, отмечают в Шереметьево, что в большинстве аэропортов эти проблемы решаются либо за счет выделения специально оборудованных, изолированных комнат для курения, либо за счет открытых пространств (внутренние дворы, крыши, балконы). В свою очередь, аэропорт Шереметьево разработал концепцию и стандарты курительных комнат в «чистых зонах». Они должны быть изолированы от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, иметь непрозрачные стены, а также иметь мощные вентиляционные системы. Важным является и размещение внутри комнаты информации о вреде курения. В Домодедово также считают, что возврат специальных курительных комнат позволит обеспечить более комфортные условия пребывания курящих пассажиров в зонах вылета. «Это особенно актуально в преддверии проведения ЧМ по футболу», — добавили в аэропорту.

Однако минздрав выступает категорически против возвращения курилок. По мнению ведомства, это нарушит права некурящих граждан, которые не хотят вдыхать сигаретный дым. Ведь курилки же не сделаешь полностью герметичными. Минздрав в доказательство своей позиции приводит ряд международных исследований, проведенных в крупных аэропортах, которые установили, что около курилок накапливаются опасные твердые микрочастицы. Руководитель НИИ наркологии Татьяна Клименко тоже считает, что никаких послаблений делать не стоит. «Люди же прекрасно знают, что нельзя курить в самолете, и настраиваются на это, — подчеркивает Клименко. — Перелеты порой занимают десять и более часов, а нахождение в „чистой зоне“ — час-полтора. В течение этого времени вполне можно и не курить. Вообще курение — это чисто психологическая зависимость. Люди больше себе внушают, что не могут от него отказаться».

Татьяна Клименко напоминает, что за последние годы благодаря ужесточению антитабачного законодательства, в том числе и запрету курения в общественных зданиях, на вокзалах, в аэропортах, около метро и так далее, удалось добиться хороших результатов.

Если пять лет назад курили 65 процентов мужчин, то сейчас 45 процентов. И как следствие — снижение сердечно-сосудистых патологий и смертности.