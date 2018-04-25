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В честь Дня Победы в Митине пройдет встреча с ветеранами
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В честь Дня Победы в Митине пройдет встреча с ветеранами 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В библиотеке №247 Митина 4 мая пройдет литературно-патриотический праздник «Слава народу-победителю!». В рамках мероприятия состоится встреча с ветеранами и тружениками тыла районного Совета ветеранов. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
— У каждого из присутствующих ветеранов своя военная судьба, своя история о том, о чем никогда не напишут в учебниках по истории, — отметила Татьяна Иванова. — Ветеранов Великой Отечественной войны ждут поздравления с благодарностью за Победу от сотрудников библиотеки и гостей мероприятия.
В литературной гостиной состоится показ электронного ресурса «Мамаев курган». Будут показаны кадры из хроник отдельных эпизодов военного времени. В память о Победе пройдут громкие чтения стихов о войне, прозвучат песни военных лет.
Напомним, Библиотека №247 располагается по адресу: ул. Пятницкое шоссе, д. 16/1. Начало мероприятия в 13.30. Вход свободный.
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