В честь Дня Победы в Митине пройдет встреча с ветеранами

В библиотеке №247 Митина 4 мая пройдет литературно-патриотический праздник «Слава народу-победителю!». В рамках мероприятия состоится встреча с ветеранами и тружениками тыла районного Совета ветеранов. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.

— У каждого из присутствующих ветеранов своя военная судьба, своя история о том, о чем никогда не напишут в учебниках по истории, — отметила Татьяна Иванова . — Ветеранов Великой Отечественной войны ждут поздравления с благодарностью за Победу от сотрудников библиотеки и гостей мероприятия.

В литературной гостиной состоится показ электронного ресурса «Мамаев курган». Будут показаны кадры из хроник отдельных эпизодов военного времени. В память о Победе пройдут громкие чтения стихов о войне, прозвучат песни военных лет.

Напомним, Библиотека №247 располагается по адресу: ул. Пятницкое шоссе, д. 16/1. Начало мероприятия в 13.30. Вход свободный.