В НАО создали координационный совет по защите прав потребителей

"В НАО создан координационный совет по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей. Новый совещательный орган будет координировать деятельность федеральных и окружных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей. Постановление о создании Совета подписано главой региона Александром Цыбульским", — говорится в сообщении.

Основной задачей нового совета станет повышение эффективности госрегулирования в сфере защиты прав потребителей. Возглавил новый орган сам врио главы региона. Вместе с ним в заседаниях совета будут принимать участие представители территориальных подразделений федеральных органов власти, органов власти региона и местного самоуправления, общественных объединений и организаций.

Собираться члены совета будут по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Сейчас в департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО, который отвечает за организационное обеспечение деятельности Совета, решают вопрос о проведении установочного заседания совета.