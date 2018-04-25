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Нижегородская фирма выплатит штраф за сломанную руку сотрудника
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Нижегородская фирма выплатит штраф за сломанную руку сотрудника 

360tv.ru 2 часа назад
Государственная инспекция труда в Нижегородской области провела расследование несчастного случая на производственно‐коммерческой фирме «Река» в Дзержинске. Об этом сообщило издание Newsnn.ru.
В конце марта
44-летний
формовщик выгружал щебень из самосвала в приемный бункер. Падающий снег мешал работе, поэтому мужчина решил убрать остатки грязи и снега, которые застряли между лентой и ведомым барабаном. Руку затянуло в движущиеся части механизма до плеча. Мужчину госпитализировали с многочисленными переломами костей и обширной скальпированной раной. Врачам удалось сохранить руку.
После происшествия на предприятии была назначена проверка, которая выявила многочисленные нарушения. Так пострадавший очищал барабан транспортерной ленты при включенном оборудовании. Помимо этого в организации не было обеспечено техническое обслуживание и профилактический осмотр оборудования. Также отсутствует акт о вводе в эксплуатацию.
Компанию привлекли к административному штрафу в размере 110 тысяч рублей. Генеральный директор также должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
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