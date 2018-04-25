Минздрав против… Госдумы? К спору о курительных комнатах в аэропортах

Обозреватель Sobesednik.ru — о порочном круге, в который замыкается дискуссия о курительных комнатах в аэропортах.

Широкая дискуссия развернулась вокруг маленького послабления курильщикам. Было предложено позволить курить им перед вылетом в аэропортах — в специально оборудованных комнатах. Так сказать, последнюю сигаретку перед… вылетом.

Я, например, тот еще курильщик — то курю, то нет. Но перед вылетом, честно говоря, всегда хочется. Последний аэропорт, из которого я вылетал, находится у Праги . Там можно курить на улице до регистрации, а после регистрации есть именно то, на чем настаивают в законопроекте депутаты — огороженная прокуренная комнатка — единственное забитое место на весь большой аэропорт.

Минздрав категорически против, что абсолютно логично, если рассудить. Здесь вам и предельная концентрация вредных веществ. Это и нарушение статьи 42 Конституции — каждый имеет право на благоприятную окружающую среду (жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов — если «примерить» к конкретной ситуации). В ведомстве привели и цифру канцерогенности: аэропорты, где курение в какой-то форме позволено, в 14 раз превосходят аэропорты «некурящие»…

Это была реакция на законопроект за возврат курилок в аэропорты, подготовленный комитетом Госдумы по транспорту и строительству, а именно единороссом Сергеем Боярским . Забавный факт: в стране есть Общероссийское движение за права курильщиков, и одним из его сопредседателей является Михаил Боярский , актер и отец депутата. Но спикером движения в этом вопросе выступил другой известный сопредседатель движения за права курильщиков — Александр Друзь . По его мнению, прежде всего это сократит число нарушителей и облегчит существование некурящих, потому что запреты всегда нарушаются, причём нарушаются в неположенных местах, сообщает НСН.

Куда же качнется маятником еще одна статья Конституции — 55-я? Ее первая часть говорит о том, что основные права и свободы не должны толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина? И далее: права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Посмотрим: с одной стороны — федеральное ведомство, с другой — комитет Думы и правящая партия. А вопрос весь в маленькой комнатке для курящих людей… Ведь курильщик имеет право разрушать свое здоровье? Имеет. Но также он, как и никто другой, не имеет права причинять вред здоровью других людей. Для которых, в свою очередь, осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц. И так — по кругу… Вот и получается, что маленькая злосчастная прокуренная комнатка является точкой — и компромиссом в этом вопросе…