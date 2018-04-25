Ещё
Ксения Собчак устроила для падчерицы каникулы в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ксения Собчак устроила для падчерицы каникулы в Лондоне 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@xenia_sobchakКсения Собчак устроила для падчерицы каникулы в ЛондонеКсения Собчак (36) вместе с мужем Максимом Виторганом (45) и их сыном Платоном недавно вернулись из Тайланда, где они провели неделю. Журналисты подсчитали, что отпуск на вилле с отдельным выходом на пляж обошелся им в 2,5 млн рублей. Затем экс-кандидат в президенты РФ улетела с подругами в Аризону, а еще позже — в Лондон, но уже с супругом и его дочерью от первого брака Полиной (20). Девушка учится в театральном институте и собирается пойти по стопам отца: у нее уже есть небольшие роли в кино. Дружная троица прекрасно проводит время: они посещают лондонские галереи, рестораны, музеи и блошиные рынки. Семья остановилась в одном из дорогих отелей в центре Лондона. Телеведущая ежедневно хвалит его у себя в Instagram. По словам Собчак, там отличные завтраки, лучшая баня, СПА и тренажерный зал.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 22 Апр 2018 в 2:53 PDT  Полина Виторган у себя в соцсетях также делится фотографиями из отпуска. Судя по снимкам, девушка тоже в восторге от семейной поездки. В Лондоне прекрасная погода и город переживает радостное событие — герцогиня Кейт Миддлтон вновь стала мамой, родив принцу Уильяма сына. Сейчас британцы гадают, как именно родители назовут маленького принца. Читай также: Ксения Собчак впервые показала лицо полуторагодовалого сына.
Публикация от PV (@polinavitorgan) 24 Апр 2018 в 8:52 PDT  Публикация от PV (@polinavitorgan) 21 Апр 2018 в 5:30 PDT
Лиза: последние новости
Ирина Шейк намекнула, что тайно вышла замуж Пользователи грубо раскритиковали выход Валерии в красных ботфортах Эвелину Бледанс эвакуировали из самолета из-за атаки насекомых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США220
«Бархатная революция»: начался распад коалиции348
МИД обратился к россиянам48
Афганцы перекрыли центр Киева193
Поломка ГЛОНАСС, обращение «внука Гитлера» к РФ и другие события дня
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение