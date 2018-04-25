Ксения Собчак устроила для падчерицы каникулы в Лондоне

@xenia_sobchakКсения Собчак устроила для падчерицы каникулы в ЛондонеКсения Собчак (36) вместе с мужем Максимом Виторганом (45) и их сыном Платоном недавно вернулись из Тайланда, где они провели неделю. Журналисты подсчитали, что отпуск на вилле с отдельным выходом на пляж обошелся им в 2,5 млн рублей. Затем экс-кандидат в президенты РФ улетела с подругами в Аризону, а еще позже — в Лондон, но уже с супругом и его дочерью от первого брака Полиной (20). Девушка учится в театральном институте и собирается пойти по стопам отца: у нее уже есть небольшие роли в кино. Дружная троица прекрасно проводит время: они посещают лондонские галереи, рестораны, музеи и блошиные рынки. Семья остановилась в одном из дорогих отелей в центре Лондона. Телеведущая ежедневно хвалит его у себя в Instagram. По словам Собчак, там отличные завтраки, лучшая баня, СПА и тренажерный зал.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 22 Апр 2018 в 2:53 PDT Полина Виторган у себя в соцсетях также делится фотографиями из отпуска. Судя по снимкам, девушка тоже в восторге от семейной поездки. В Лондоне прекрасная погода и город переживает радостное событие — герцогиня Кейт Миддлтон вновь стала мамой, родив принцу Уильяма сына. Сейчас британцы гадают, как именно родители назовут маленького принца. Читай также: Ксения Собчак впервые показала лицо полуторагодовалого сына.

Публикация от PV (@polinavitorgan) 24 Апр 2018 в 8:52 PDT Публикация от PV (@polinavitorgan) 21 Апр 2018 в 5:30 PDT