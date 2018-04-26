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Эколого-краеведческий фестиваль в Южном Бутове приурочили ко Дню Земли
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Эколого-краеведческий фестиваль в Южном Бутове приурочили ко Дню Земли 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Традиционный открытый городской эколого-краеведческий фестиваль «Родная земля», приуроченный ко Дню Земли, прошел в №1161 Южного Бутова. Об этом сообщает пресс-служба Московского дома общественных организаций.
Участниками мероприятия стали 156 школьников, родителей и руководителей, которые представили свои исследовательские работы и проекты в области экологии и краеведения.
Каждый из ребят ответственно подошёл к защите проектов. Темы совершенно разные и интригующие: «Живая изгородь — это вклад в экономику и экологию Москвы», «Путешествие шпаргалки», «История падежей», «Вязание-это здорово», «Почему извергаются вулканы?» и так далее. Например, Аня Ч. рассказала о своём родном Северном Бутове. Маша К. провела целые научные изыскания на тему «Почва на моем земельном участке в Ступинском районе МО», а из соседнего кабинета слышался рассказ о замерах радиационного фона в Москве.
После защиты работ и проектов участники получили заслуженные призы.
Фото взято: http://greenparty.ru/media/uploads/день_земли1.jpg
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