ЕС и США готовятся к торговой войне

Алексей Портанский профессор ГУ ВШЭ , ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН «США еще будут проводить серию консультаций с американским же бизнесом, потому что американскому бизнесу, тоже далеко не всем секторам, выгодно то, что хочет сделать Трамп, то есть установить пошлины. Это, с одной стороны. С другой стороны, они все-таки надеются, что Трамп не будет так жестко действовать в отношении традиционного союзника. От Трампа можно всего ожидать, с учетом того, что он неделю назад заявил, что надо рассмотреть возможность возвращения Транстихоокеанского партнерства. Это вообще для главы государства беспрецедентный случай, когда он понял, что совершил ошибку и своим ближайшим сподвижникам говорит, что давайте посмотрим, как мы можем вернуться, но на наших условиях. Это прозвучало более, чем оригинально. Так что просто это вспомнил, потому что от Трампа можно любого решения ожидать. Было проведено неделю назад совещание в МВФ , и они сделали такой прогноз, что ближайший прогноз мировой экономики неплохой, но в среднесрочной перспективе, в связи с протекционизмом, там на первое место ставится торговая война между Китаем и США. Это будет влиять негативно на мировую экономику в среднесрочной перспективе».

Юрий Рогулев. В торговой войне с США у Евросоюза мало шансов на победу. Так считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта

Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ «Трамп — человек к бизнесу близкий, в этом смысле он понимает, как тут деловые вопросы можно решать. И сейчас он давит, потому что там, видите, за этими алюминиевыми и стальными пошлинами и квотами стоит больший вопрос. А он заключается в дефиците торговли с европейскими странами. Из-за чего, вы думаете, у них с Меркель отношения не складываются? То, что он с самого начала заявил, что 70 млрд долларов дефицита в торговле с одной Германией. Для США это многовато. Значит, надо пересматривать эти вещи. И поскольку они не очень активно реагировали на это дело, то вот он перешел к практическим шагам. Конечно, Европе очень трудно будет выиграть эту войну с США. Потому что ЕС, во-первых, все-таки не настолько едина, а США — все-таки в этом смысле единая страна, они могут проводить единую экономическую политику. Второй момент заключается в том, что, начиная торговую войну, вы можете навредить тем фирмам, которые работают в США, им там тоже будут ставить препятствия. И в-третьих, это, конечно, американские банки. И все эти финансовые расчеты, которые проходят через эти банки, и вся эта валютно-финансовая система, основанная на долларе. То есть другими словами: у США больше рычагов, и как тут будет отвечать Европа, это для нее будет очень болезненный вопрос».

В минувшую пятницу, 27 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала во время встречи с Дональдом Трампом вопрос введения пошлин на европейскую продукцию. Как заявила Меркель на пресс-конференции в Вашингтоне, «решение остается за президентом» США.