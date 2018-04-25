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Подписали лично: губернатору отнесли несколько тысяч листов с подписями против мусора
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Подписали лично: губернатору отнесли несколько тысяч листов с подписями против мусора 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Ярославцы собрали подписи против ввоза московского мусора на полигон «Скоково». Живые подписи уже отнесли губернатору области Дмитрию Миронову.
Коммунистам удалось собрать две тысячи подписей, а нам восемь, — рассказала руководитель штаба Алексея Навального в Ярославле Елена Лекиашвили.
Итого стопка листов с десятью тысячами подписей жителей Ярославля ляжет на стол главе региона. Кроме того, ярославцы подписывали петицию против московского мусора в интернете. Больше 46 тысяч человек откликнулись на неё.
Подписи собирали также на митинге против столичных отходов, который стихийно устроили у стены Знаменской башни.
Как выглядит полигон «Скоково» изнутри.
История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. Идут разговоры и о том, чтобы поставить на «Скоково» эколабораторию. Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов уточнил — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.
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