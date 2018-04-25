Подписали лично: губернатору отнесли несколько тысяч листов с подписями против мусора

Ярославцы собрали подписи против ввоза московского мусора на полигон «Скоково». Живые подписи уже отнесли губернатору области Дмитрию Миронову

Итого стопка листов с десятью тысячами подписей жителей Ярославля ляжет на стол главе региона. Кроме того, ярославцы подписывали петицию против московского мусора в интернете. Больше 46 тысяч человек откликнулись на неё.

Подписи собирали также на митинге против столичных отходов, который стихийно устроили у стены Знаменской башни.

Как выглядит полигон «Скоково» изнутри.