Ещё
Более 22 кг наркотиков изъяли нижегородские полицейские в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 22 кг наркотиков изъяли нижегородские полицейские в 2018 году 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
22,6 кг наркотиков было изъято полицейскими на территории нижнего Новгорода в 2017 году. В 2016 их количество составляло всего 8,1 кг. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по городу, полковник полиции Владислав Пронин на заседании думы 25 апреля.
По его словам, количество выявленных наркопреступлений возросло на 37%, раскрытых — на 15%.
«Особое внимание уделялось локализации сетевых технологий для реализации запрещенных веществ через интернет посредством так называемых закладок. В прошлом году выявлен 631 такой сайт. Информация направлена в Роскомнадзор для блокировки», — отметил Пронин.
Он также подчеркнул, что важное значение имеет и работа по профилактике наркопреступлений.
«Ради дозы наркоман идет на все, переступая границы морали: становится вором, грабителей и даже убийцей. Мы стараемся в том числе использовать рычаги административного воздействия по предупреждению употребления запрещенных веществ на ранней стадии. В прошлом году было привлечено более 3000 человек, в том числе 96 несовершеннолетних. Средний же возраст преступника-наркомана составляет 18 — 20 лет», — добавил Пронин.
Он также предложил вести профилактическую работу в первую очередь на стадии школьного образования, введя в программу соответствующий курс, а также демонстрировать антинаркотическую рекламу.
Напомним, самым криминальным районом Нижнего Новгорода признан Автозаводский.
В городе N: последние новости
Шестиклассница отдыхала в компании четырех обнаженных парней Болельщиков информируют о маршрутах движения на стадион «Нижний Новгород» во время тестового матча Опыт Нижегородской области по обращению с бездомными животным могут растиражировать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США220
«Бархатная революция»: начался распад коалиции348
МИД обратился к россиянам48
Афганцы перекрыли центр Киева193
Поломка ГЛОНАСС, обращение «внука Гитлера» к РФ и другие события дня
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение