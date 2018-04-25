Более 22 кг наркотиков изъяли нижегородские полицейские в 2018 году

22,6 кг наркотиков было изъято полицейскими на территории нижнего Новгорода в 2017 году. В 2016 их количество составляло всего 8,1 кг. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по городу, полковник полиции Владислав Пронин на заседании думы 25 апреля.

По его словам, количество выявленных наркопреступлений возросло на 37%, раскрытых — на 15%.

«Особое внимание уделялось локализации сетевых технологий для реализации запрещенных веществ через интернет посредством так называемых закладок. В прошлом году выявлен 631 такой сайт. Информация направлена в Роскомнадзор для блокировки», — отметил Пронин.

Он также подчеркнул, что важное значение имеет и работа по профилактике наркопреступлений.

«Ради дозы наркоман идет на все, переступая границы морали: становится вором, грабителей и даже убийцей. Мы стараемся в том числе использовать рычаги административного воздействия по предупреждению употребления запрещенных веществ на ранней стадии. В прошлом году было привлечено более 3000 человек, в том числе 96 несовершеннолетних. Средний же возраст преступника-наркомана составляет 18 — 20 лет», — добавил Пронин.

Он также предложил вести профилактическую работу в первую очередь на стадии школьного образования, введя в программу соответствующий курс, а также демонстрировать антинаркотическую рекламу.

Напомним, самым криминальным районом Нижнего Новгорода признан Автозаводский.