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Совфед поучаствует в ответе на антироссийские санкции США
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Совфед поучаствует в ответе на антироссийские санкции США 

Вести.Ru 29 минут назад
Стало известно, кто будет разрабатывать законопроект о российском ответе на американские санкции.
Как передает телеканал «Россия 24», в числе авторов будет вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Также работать над законом будут работать главы сенатских комитетов по социальной политике, международным делам, экономической политике и бюджету. Это Валерий Рязанский, Константин Косачёв, Дмитрий Мезенцев и Сергей Рябухин.
Как заявил Турчак, контрмеры не должны ухудшать жизнь россиян, например — снижать доступность лекарств или других жизненно важных товаров.
Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен в парламент 13 апреля руководителями всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Документ готовится в качестве ответной меры на американские санкции и предоставляет кабинету министров РФ, в частности, ограничение на ввоз в страну лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения из США и стран, поддержавших политику Вашингтона.
Исключение делается только на ввоз для «целей личного пользования».
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