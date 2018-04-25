Совфед поучаствует в ответе на антироссийские санкции США

Стало известно, кто будет разрабатывать законопроект о российском ответе на американские санкции.

Как заявил Турчак, контрмеры не должны ухудшать жизнь россиян, например — снижать доступность лекарств или других жизненно важных товаров.

Вячеславом Володиным. Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен в парламент 13 апреля руководителями всех парламентских фракций и спикером Госдумы

Документ готовится в качестве ответной меры на американские санкции и предоставляет кабинету министров РФ , в частности, ограничение на ввоз в страну лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения из США и стран, поддержавших политику Вашингтона.

Исключение делается только на ввоз для «целей личного пользования».