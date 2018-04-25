Сэкономить на украинцах: Ульяна Супрун дала медреформе

Украинское правительство приняло четыре постановления, необходимые для старта новой модели финансирования медицинских учреждений. Она вступит в силу в июле 2018 года. Об этом 25 апреля заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, уже с июля украинские медицинские учреждения первичной помощи перейдут на новую модель финансирования. В июне создаваемая Национальная служба здоровья начнет подписывать договоры с первичными медицинскими учреждениями. Форму таких договоров Кабмин утвердил 25 апреля.

«Уже четвертую неделю пациенты записываются к своим врачам. Это основной инструмент службы здоровья, так как через электронный документооборот можно оплачивать услуги и следить за их качеством. Сейчас в систему вкладываются данные пациентов. Будем развивать систему, чтобы в дальнейшем там были медицинские карточки пациента», — сообщила она.

Супрун добавила, что базовая ставка тарифа на лечение составляет 370 грн в год на пациента. Пациентам, которые не успели подписать договор с врачом по причине того, что данный врач уже набрал максимальное количество пациентов (2000 человек — ред.), Супрун посоветовала проконсультироваться с данным врачом по поводу его коллег, которые также являются хорошими специалистами.

«Среди врачей есть конкуренция. Врачи, набирающие много пациентов — это хорошие врачи, которые отвечают ценностям реформы», — заявила она.

Также Супрун отметила важность принятия постановления о гарантиях предоставления медицинских услуг иностранным пациентам, постоянно проживающим в Украине . Кроме того, и. о. министра подчеркнула ключевую роль местной власти в реализации медреформы.

«Самое важное, чтобы местная власть сделала свою работу. Именно местная власть выдает разрешение на автономизацию медицинских учреждений», — сказала Супрун.

Суть реформы

Бесплатной будет только экстренная помощь (срочная операция или первая помощь при травмах), консультации семейных врачей и профилактика болезней, а также паллиативная медицина, которая уменьшает страдания при заболеваниях с неизбежным летальным исходом.

Все остальные услуги будут оплачивать либо сами пациенты, как в случае с дорогими специализированными операциями и стоматологией, либо государство будет оплачивать врачебную помощь частично.

Сколько же придется платить украинцам? В данный момент цены не сформированы. Супрун предполагает создать новый орган, Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), который займется ценообразованием в сфере медуслуг. Контролировать НСЗУ должен Совет пациентского контроля — также еще не созданный орган.

Семейные врачи, педиатры и терапевты будут работать по новым правилам с 1 января 2018 года. Еще через 2 года прекратится финансирование большинства учреждений здравоохранения — как государственных, так и коммунальных. Кстати, в то, что пункт реформы об экстренной помощи будет успешным, верится с огромным трудом. Во-первых, согласно новому закону о медицинской реформе, скорая не приедет, даже если пенсионер сломает ногу или у ребёнка поднимется высокая температура.

Так что далеко не все больные смогут добраться до места оказания срочной помощи. Те же, что доберутся — за свои средства — наверняка столкнутся со старыми проблемами.

Нужно признать, что постсоветская украинская медицина только называлась бесплатной. Каждый человек, который попадал в больницу с травмой или обострением, требующим оперативного вмешательства, сталкивался с вымогательством врачей.

Мало того, что нужно было за свои деньги покупать все медикаменты, так и требовалось заплатить «гонорар» анестезиологу и хирургу. Например, в Одессе это стоило от тысячи долларов США и выше, в зависимости от сложности операции. В других крупных городах расценки были схожими.

Когда я в 2011 году привез отца с черепно-мозговой травмой в известную одесскую Еврейскую больницу, врач встретил меня вопросом: «сколько денег у вас есть?» Без денег отказывались оказывать даже срочную помощь.

Когда врачам напоминали о клятве Гиппократа, они, как правило, отвечали: «так Советского Союза уже давно нет». Каким боком СССР относится к древнегреческому медику, они не задумывались.

Врачи останутся те же самые — реформа их не изменит. Перестанут ли эскулапы требовать плату с пациентов за свои услуги? Вряд ли. Они привыкли к определенному уровню жизни, привыкли наживаться на загнанных в угол людях. За одну операцию они зарабатывали суммы в разы больше, чем их месячная зарплата. И даже если им поднимут ее в два-три раза, это никак не компенсирует «левые» доходы медиков.

Зачем Киев протолкнул реформу

Очевидно, что медицинская реформа относится к крайне непопулярным. 370 гривен, которые будут в год выделяться государством на одного пациента, это аж $14. Очевидно, что качество медицинских услуг, которые можно оказать на эту сумму, высоким не будет. Для сравнения: в России на те же цели выделяется $900, в Польше — $1000, в Великобритании — $4500.

Поэтому неудивительно, что данные преобразования резко негативно воспринимаются населением Украины. Кроме того, реформа неконституционна — в основном законе Украины закреплена бесплатная медицинская помощь для всех. Зачем же власти ее продавливают?

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 86,9 млрд грн на финансирование системы здравоохранения, что на 15% больше по сравнению с 2017 годом (75,1 млрд грн). Обновленная медицина будет дешевле: на нее планируется выделять примерно 80 миллиардов гривен в год.

Различие не кардинальное, уменьшение финансирования составляет примерно 20%. При этом критики реформы уверены, что это резко повысит коррупционные риски, так как только кабинет министров и НСЗУ будут определять, кому и как распределять бюджетные миллиарды.

«Вы хотите этим законопроектом построить новые коррупционные схемы, а именно централизовать средства под государственное закупочное агентство, которое вы называете очень красивым названием — Национальная служба здоровья… Это кто же придумал такую схему, 80 миллиардов гривен забрать у людей и сделать невозможным предоставление им медицинской помощи!» — заявлял депутат Олег Мусий , активист Майдана и экс-министр здравоохранения в правительстве Арсения Яценюка

Очевидно, что бизнесмен Петр Порошенко и его команда намерены как следует погреть руки на распределении этих бюджетных средств. Поэтому и получает Супрун такую поддержку властей — цена вопроса весьма высока. Однако большинству украинских граждан придется весьма несладко — медицинские услуги станут для них практически недоступными.

Последствия реформы

Даже сейчас, при бесплатной медицине, около 70% украинцев, по данным Супрун, не могут позволить себе лечение. Когда она станет платной, будет еще хуже.

Ольга Богомолец. «По сути, сейчас мы бросаем людей под танки… Тарифы подняли у нас за газ, подняли за электроэнергию, подняли коммунальные платежи, а теперь еще платить просто за то, чтобы попасть в больницу», — отмечала депутат Верховной Рады

«Краткий смысл медицинской реформы, которую только что продавили провластные партии, — официальное введение платной медицины, закрытие медучреждений в малых городах и селах, а в будущем — приватизация больниц», — констатировал ее коллега Александр Вилкул

Через несколько лет основная часть населения Украины окончательно потеряет доступ к медицине, а лечиться смогут только обеспеченные люди. Впрочем, обеспеченные украинцы уже давно лечатся за границей. Остальным останется только вымирать.

«Отменим профилактические осмотры, отменим флюорографию, вызовы врача на дом тоже отменим, из бригады скорой помощи заберём врача, больных туберкулёзом будем лечить в домашних условиях и т. д. и т. п. Всё это — пережитки коммунизма, а мы будем заниматься медицинским сопровождением людей на кладбище, это медицина по-новому. По Супрун, живи себе, как дерево в лесу. Заболеешь, упадёшь и дело с концом. Правда, в хорошем лесничестве и за деревьями досматривают, а при необходимости и лечат. Но Супрун не до людей. У неё плановое задание — в Украине должно остаться не больше 10 млн украинцев», — подчеркивал экс-премьер Украины Николай Азаров

Неслучайно за Супрун закрепилось прозвище «доктор Смерть». Ее медицинское вмешательство обещает стать гораздо более разрушительным, чем Вторая мировая война, в которой Украина потеряла до 10 млн человек.