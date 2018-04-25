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В районе Щукино будет работать мобильный прививочный пункт
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В районе Щукино будет работать мобильный прививочный пункт 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Мобильный прививочный пункт для домашних питомцев приедет в район Щукино, на улицу Маршала Рыбылко, 4 мая. Ветеринары бесплатно сделают прививки кошкам и собакам на улице маршала Рыбалко.
Как сообщили в комитете ветеринарии Москвы, не так давно снят карантин по бешенству в районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного округа. В рамках профилактических мероприятий специалисты провели обход более 1100 квартир и сделали прививки 260 домашним животным.
Прививочный мобильный пункт в Щукине будет работать с 16.00 до 19.00 по адресу: улица Маршала Рыбалко, дом 7 (кинологический клуб «Столица», холл). (ск)
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