В районе Щукино будет работать мобильный прививочный пункт

Мобильный прививочный пункт для домашних питомцев приедет в район Щукино, на улицу Маршала Рыбылко, 4 мая. Ветеринары бесплатно сделают прививки кошкам и собакам на улице маршала Рыбалко.

Как сообщили в комитете ветеринарии Москвы, не так давно снят карантин по бешенству в районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного округа. В рамках профилактических мероприятий специалисты провели обход более 1100 квартир и сделали прививки 260 домашним животным.

Прививочный мобильный пункт в Щукине будет работать с 16.00 до 19.00 по адресу: улица Маршала Рыбалко, дом 7 (кинологический клуб «Столица», холл). (ск)