МИД РФ: Москва предостерегает от попыток вмешательства извне в ситуацию в Никарагуа

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Москва предостерегает от деструктивных попыток вмешательства извне в ситуацию в Никарагуа , исходя из того, что происходящее в этой стране является ее сугубо внутренним делом. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ в среду.

"Исходим из того, что происходящее в этой центральноамериканской стране является ее сугубо внутренним делом, — отметили в дипведомстве. — Предостерегаем от деструктивных попыток вмешательства извне".

На Смоленской площади выразили соболезнования «семьям, родным и близким погибших и пострадавших в ходе уличных беспорядков, произошедших в последние дни в ряде городов и населенных пунктов дружественной Никарагуа».

Акции протеста начались на прошлой неделе, поводом для них послужила реформа социального страхования. Согласно данным национального Центра по правам человека, жертвами насилия в ходе манифестаций стали не менее 25 человек.