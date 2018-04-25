МИД РФ: Москва предостерегает от попыток вмешательства извне в ситуацию в Никарагуа 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Москва предостерегает от деструктивных попыток вмешательства извне в ситуацию в Никарагуа, исходя из того, что происходящее в этой стране является ее сугубо внутренним делом. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ в среду.
"Исходим из того, что происходящее в этой центральноамериканской стране является ее сугубо внутренним делом, — отметили в дипведомстве. — Предостерегаем от деструктивных попыток вмешательства извне".
На Смоленской площади выразили соболезнования «семьям, родным и близким погибших и пострадавших в ходе уличных беспорядков, произошедших в последние дни в ряде городов и населенных пунктов дружественной Никарагуа».
Акции протеста начались на прошлой неделе, поводом для них послужила реформа социального страхования. Согласно данным национального Центра по правам человека, жертвами насилия в ходе манифестаций стали не менее 25 человек.
В воскресенье президент Даниэль Ортега заявил, что реформа будет отменена. Он отметил, что нужно будет «за столом переговоров работать над новым решением», которое позволило бы улучшить систему пенсионного обеспечения. В настоящее время обстановка в стране нормализуется.