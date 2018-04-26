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Отказ согласовывать «Монстрацию» прокомментировали в мэрии Краснодара
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Отказ согласовывать «Монстрацию» прокомментировали в мэрии Краснодара 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Уведомление, поданное в администрацию Краснодара на проведение в краевом центре так называемой „монстрации“ 1 мая, подано с существенными нарушениями закона. Во-первых, не существует в законе такой формы публичного мероприятия как „монстрация“, — прокомментировали ситуацию для »ФедералПресс» в департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Краснодара.
Кроме того, по словам сотрудников ведомства, в поданном уведомлении не указанно место проведения публичного мероприятия. Также отсутствует информация об ответственных за организацию и проведение акции.
«Заявителю предложено устранить эти нарушения, подав новое уведомление в соответствии с требованиями действующего законодательства. Такого уведомления не поступало», — отметили сотрудники мэрии.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», «Монстрация» проводится ежегодно с 2013 года. Суть мероприятия проста: молодежь выходит на шуточную демонстрацию с лозунгами и плакатами, которые не несут никакого смысла. Мероприятие является яркими событием для 19 городов, включая Новосибирск, Омск, Красноярск, Санкт-Петербург, Томск, Хабаровск и многие другие.
Организаторы «Монстрации» в Краснодаре хотели провести шествие 1 мая в 12:45 — пройти от Театральной площади по улице Красной до сквера Жукова. Однако позже они сообщили об отказе на проведение мероприятия со стороны сотрудников мэрии.
Позже в группе организаторов появилось сообщение о возможном переносе акции на лето.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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