Отказ согласовывать «Монстрацию» прокомментировали в мэрии Краснодара

«Уведомление, поданное в администрацию Краснодара на проведение в краевом центре так называемой „монстрации“ 1 мая, подано с существенными нарушениями закона. Во-первых, не существует в законе такой формы публичного мероприятия как „монстрация“, — прокомментировали ситуацию для »ФедералПресс» в департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Краснодара.

Кроме того, по словам сотрудников ведомства, в поданном уведомлении не указанно место проведения публичного мероприятия. Также отсутствует информация об ответственных за организацию и проведение акции.

«Заявителю предложено устранить эти нарушения, подав новое уведомление в соответствии с требованиями действующего законодательства. Такого уведомления не поступало», — отметили сотрудники мэрии.

Омск, Красноярск, Санкт-Петербург, Томск, Как ранее сообщал «ФедералПресс», «Монстрация» проводится ежегодно с 2013 года. Суть мероприятия проста: молодежь выходит на шуточную демонстрацию с лозунгами и плакатами, которые не несут никакого смысла. Мероприятие является яркими событием для 19 городов, включая Новосибирск Хабаровск и многие другие.

Организаторы «Монстрации» в Краснодаре хотели провести шествие 1 мая в 12:45 — пройти от Театральной площади по улице Красной до сквера Жукова. Однако позже они сообщили об отказе на проведение мероприятия со стороны сотрудников мэрии.

Позже в группе организаторов появилось сообщение о возможном переносе акции на лето.