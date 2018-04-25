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Издатель Cosmopolitan и Esquire запустит маркетплейсы на всех проектах холдинга
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Издатель Cosmopolitan и Esquire запустит маркетплейсы на всех проектах холдинга 

Rambler News Service 2 часа назад
Издательский дом Independent Media, издатель журналов Cosmopolitan, Esquire, Grazia и других запускает сервисы онлайн-шопинга на сайтах своих проектов: Cosmopolitan, Bazaar, Grazia, Esquire, Robb Report, «Популярная механика» и «Домашний очаг». Об этом сообщила RNS Мария Комарова, генеральный директор Independent Media.
«Мы запускаем сервисы онлайн-шопинга, маркетплейсы для интернет-магазинов на сайтах всех наших проектов: cosmo.ru, bazaar.ru, goodhouse.ru, graziamagazine.ru, esquire.ru, popmech.ru, robb.report, — сообщила RNS Мария Комарова. По ее словам, на разных площадках разработка соответствующих решений находится на различной стадии проработки. «На каких-то ресурсах, как например на cosmo.ru, popmech.ru маркетплейс уже запущен, на других проектах сервис покупок планируется запустить в ближайшее время», — сообщила RNS топ-менеджер.
«Мы сейчас активно разрабатываем стратегию, фокусируясь на технологических направлениях бизнеса и новых источниках дохода, а также на расширении линейки наших продуктов для решения новых маркетинговых задач клиентов», — отметила Мария Комарова.
Проект CosmoShop на сайте cosmo.ru издательский дом запустил в партнерстве с несколькими технологическими компаниями, названий этих компаний в Independent Media не раскрывают. Сейчас сервис онлайн-шопинга позволяет совершать покупки в 600 магазинах. В дальнейшем Independent Media планирует увеличивать количество магазинов, отмечает Мария Комарова. Среди прочего на сайте внедрена функция подбора похожей одежды «Купить такой образ»: специальный виджет, который распознает одежду, обувь, украшения и аксессуары и показывает похожие модели в онлайн-магазинах, причем подбирает товары разных ценовых категорий.
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