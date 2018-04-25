Грузоперевозчики ПФО проигрывают конкурентам в международных автоперевозках

Из грузов международного характера, перевозимых автомобильным транспортом в ПФО, только 25% приходится на перевозки местными компаниями, 75% объёмов приходится на фирмы из других федеральных округов России . Кроме того, перевозчики ПФО проигрывают в новизне и экологичности подвижного состава, что влияет на объёмы заказов. Непосредственно для Нижегородской области приоритетным направлением международных грузовых автоперевозок является Финляндия . Все эти данные рассказал Анатолий Добродий, руководитель филиала АСМАП по ПФО, председатель комитета по транспорту и экспедированию ТПП Нижегородской области.

В целом по России автомобильные грузоперевозки растут. В 2016 году перевезено 27,1 млн тонн грузов (14,4 млн тонн — импорт и 12,7 млн тонн — экспорт), по итогам 2017 года перевезено международными автогрузоперевозчиками 31,1 млн тонн грузов. Рост перевозок импорта и экспорта превысил 16%.

Напомним, что ранее нижегородские дальнобойщики образовали союз.

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