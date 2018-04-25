Грузоперевозчики ПФО проигрывают конкурентам в международных автоперевозках 

Из грузов международного характера, перевозимых автомобильным транспортом в ПФО, только 25% приходится на перевозки местными компаниями, 75% объёмов приходится на фирмы из других федеральных округов России. Кроме того, перевозчики ПФО проигрывают в новизне и экологичности подвижного состава, что влияет на объёмы заказов. Непосредственно для Нижегородской области приоритетным направлением международных грузовых автоперевозок является Финляндия. Все эти данные рассказал Анатолий Добродий, руководитель филиала АСМАП по ПФО, председатель комитета по транспорту и экспедированию ТПП Нижегородской области.
В целом по России автомобильные грузоперевозки растут. В 2016 году перевезено 27,1 млн тонн грузов (14,4 млн тонн — импорт и 12,7 млн тонн — экспорт), по итогам 2017 года перевезено международными автогрузоперевозчиками 31,1 млн тонн грузов. Рост перевозок импорта и экспорта превысил 16%.
Напомним, что ранее нижегородские дальнобойщики образовали союз.
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