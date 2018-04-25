Маёвка на природе. Шесть живописных мест для отдыха ставропольцев

Новотроицкое водохранилище

Новотроицкое водохранилище расположено на реке Егорлык в Изобильненском районе, южнее станицы Новотроицкой. Относится к водохранилищам-миллионникам. Его площадь — чуть более 12 квадратных километров, а средняя глубина — 7,3 метра.

Берег Новотроицкого водохранилища — подходящее место для отдыха, особенно для рыбаков, живущих неподалеку. В этом водоеме водятся различные виды рыб: судак, серебряный карась, сом, лещ, черный и белый амур, окунь.

Вокруг водохранилища простирается густой лес. В его окрестностях можно встретить крякву, удода, малую белую цаплю и других птиц. Также здесь водятся такие млекопитающие, как лисица, заяц-русак и енотовидная собака.

Природа Новотроицкого водохранилища подходит для тех, кто предпочитает устраивать пикники на свежем воздухе. А для более длительного отдыха большой компанией на правом берегу Новотроицкого водохранилища есть базы отдыха.

От Ставрополя до Новотроицкого водохранилища удобнее всего добираться на автомобиле. По трассе расстояние составляет около 76 км, соответственно, в дороге вы проведете около часа. Сделать остановку вы можете в городах Солнечнодольск Изобильный или Каменнобродки, а оттуда добраться к месту отдыха.

Публикация от ᏚᎮᎪ-отель «Валенсия» (@valencia.spahotel) 18 Мар 2018 в 3:59 PDT Почему «Волчьи ворота»? Ответ на этот вопрос неоднозначен. По одной из версий, раньше в здешних местах водились волки. А по мнению местных жителей, все дело в сильных порывах ветра, которые проходят через узкий проход между скалами и образуются звуки, напоминающие волчий вой. К слову, на территории урочища в клетку заключен настоящий дикий волк.

Большим спросом это место пользуется у местных жителей и туристов. Одни из самых красивых моментов, которые здесь можно увидеть — это восход и закат солнца над Сенгилеевским озером. На «Волчьих воротах» открывается волшебная панорама на Сенгилеевское водохранилище, равнины, холмы и близлежащие окрестности. Все это можно созерцать со смотровой площадки. Участок этого урочища также богат разнообразной растительностью и дикой фауной. Здесь произрастают редкие реликтовые и эндемичные растения.

Все эти уникальные места дают возможность сблизиться с природой. Апрельские дожди сменятся майским солнцем и самым подходящим отдыхом станет вылазка на природу. Куда именно? Выбор за вами.