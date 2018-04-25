Дептранс: Подвижной состав в Московском метрополитене полностью обновят через пять-семь лет

Гамид Булатов. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы

«Мало кто сейчас может конкурировать с Москвой с точки зрения темпов обновления и развития подвижного состава. Я имею в виду развития самого продукта. Потому что мы сейчас достаточно требовательны к нашим производителям с точки зрения консолидации всего мирового опыта, всех трендов, которые есть в области развития подвижного состава, и соответственно, интеграции в тот продукт, которую получает Москва. Если речь идет о метро, мы сегодня покупаем не меньше 250-300 вагонов ежегодно. И так уже на протяжении последних шести-семи лет. Полностью мы сможем обновить подвижной состав, я думаю, что в перспективе пять-семь лет», — сказал Г. Булатов.

Он отметил, что сегодня в метрополитене насчитывается около 6 тыс. вагонов.

«Конечно же, в один год обновить все вагоны, ни технически, ни технологически, ни финансово не потянет не только Москва, вообще, наверное, ни одна столица мира. Если же говорить о том, когда полностью мы обновим подвижной состав, я вам могу сказать, что уже сейчас у нас порядка более 40% подвижного состава — это подвижной состав нового поколения. Это подвижной состав, который имеет уже кондиционирование, достаточно низкий уровень шума, высокий уровень комфорта, много интерактивной информации, табло, указатели, места для маломобильных пассажиров. Если мы говорим о каких-то близлежащих перспективах, то в ближайшие два-три года это количество будет приближаться уже к 60%. Поэтому темпы достаточно высокие», — заключил Г. Булатов.