На форуме Демострой презентовали новинки российской специализированной техники

25 апреля в ЦВК «Патриот» более 30 производителей спецтехники представили в рамках Форума ДЕМОСТРОЙ 2018 свои самые последние разработки, среди которых, в частности, экскаваторы, бульдозеры, автокраны, погрузчики, коммунальные машины, прицепная, вездеходная и другая техника. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров осмотрел новинки российской специализированной техники.

На демонстрационной площадке глава Минпромторга России протестировал систему дистанционного управления бульдозера ТМ10 ГСТ12, который выпускает компания «ДСТ-УРАЛ». Он также проехал на вездеходе «Шаман» производства компании «Авторос». Машина на колесах низкого давления отлично приспособлена для суровых погодных условий. Кроме того, на выставке была представлена модель вездехода AR3983 комплектации «Охотник», принявшего участие во встрече космонавтов с МКС в 2018 году в степях Казахстана

После осмотра экспозиции Денис Мантуров совместно с Помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным провел отраслевое совещание по вопросу развития производства отечественной строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники. В мероприятии приняли участие более 200 представителей ведущих российских компаний строительно-дорожного, коммунального машиностроения, заводов, выпускающих прицепную и вездеходную технику, инвесторов, федеральных и региональных органов государственной власти и экспертного сообщества.

Открывая совещание, Денис Мантуров сообщил, что отрасли сегодня уделяется все больше внимания: предоставляются субсидии на НИОКРы, производство пилотных партий, а также льготные займы Фонда развития промышленности . К примеру, почти половина образцов техники, представленных в рамках выставочной экспозиции, создана с использованием этих механизмов.

Мы также создаем дополнительные преимущества и для покупателей современной российской техники. В частности, с прошлого года заработал такой инструмент стимулирования спроса как льготный лизинг, благодаря которому реализовано более 5 тысяч единиц техники, —

рассказал Министр и добавил, что в этом году запущена новая мера поддержки, предусматривающая выделение субсидий российским кредитным организациям на предоставление льготных кредитов для приобретения строительно-дорожной и коммунальной техники.

В заключении Денис Мантуров остановился на основных задачах по развитию отрасли.

Среди них, перевод коммунального транспорта на более экологически безопасные виды топлива, локализация компонентной базы, а также увеличение экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Основным драйвером для развития отрасли в ближайшее время станут инициативы, озвученные в послании Президента: это и программа «Пространственного развития России», и программа «Обновления городской среды». При этом, важно, чтобы дополнительный спрос, создаваемый за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, был в полной мере удовлетворен техникой российского производства, —

заключил глава ведомства.

Все эти вопросы будут подробно раскрыты в Стратегии развития отрасли до 2030 года, которую планируется внести в Правительство до конца текущего года.

В свою очередь, Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин также отметил, что в ближайшие шесть лет главой государства поставлена задача по масштабному строительству и обустройству автомобильных дорог, выполнению которой должна поспособствовать российская специализированная техника.

Президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин поддержал эту идею и заявил, что российские игроки рынка должны воспользоваться такой возможностью, чтобы существенно нарастить производство и выпуск новых моделей. Он также отметил поддержку, которую компаниям специализированного машиностроения оказывает Минпромторг России. В частности, в 2017 году отечественные производители строительно-дорожной техники увеличили производство по сравнению с 2016 годом на 27,6% — до 32,5 млрд руб. Экспорт за этот же период вырос на 78% — до 5,1 млрд руб.

По итогам отраслевого совещания Минпромторгом России совместно с отечественными предприятиями принято решение о проведении выставки ДЕМОСТРОЙ в «КВЦ Патриот» на ежегодной основе. В том числе, участники мероприятия поддержали предложение руководителя Росавтодора Романа Старовойта о совместном проведении выставки ДЕМОСТРОЙ и специализированной выставки дорожного хозяйства ДОРОГАЭКСПО.

Справочно

С 25 апреля 2018 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области начали свою работу 1-ая Международная специализированная выставка и форум производителей строительно-дорожной и специализированной техники «ДЕМОСТРОЙ 2018».

Деловая программа Форума включает в себя ряд профильных круглых столов, посвященных отраслям машиностроения строительно-дорожной, коммунальной, прицепной и вездеходной техники, а также новым механизмам стимулирования спроса на данную продукцию.

Форум «ДЕМОСТРОЙ 2018» завершит свою работу 27 апреля расширенным заседанием межведомственной рабочей группы по снижению зависимости отраслей специализированного машиностроения от импорта, участники которого смогут обсудить перспективные разработки, возможности предприятий, а также актуальные инвестиционные проекты.

Все дни работы форума будет проходить выставка специализированной техники. Ее уникальность заключается в том, что самые современные машины будут представлены не только в виде статичных экспозиций, но и в работе. На открытых площадках КВЦ «Патриот» в импровизированных рабочих условиях пройдут демо-показы выпущенной в том числе при поддержке Минпромторга России техники. Участники смогут испытать и лично оценить характеристики представленных образцов в формате тест-драйвов.