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Власти Львова готовятся демонтировать стелу победителям нацизма
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Власти Львова готовятся демонтировать стелу победителям нацизма 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Монумент славы во Львове огородили забором для подготовки к демонтажу, заявил в среду заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.
В феврале Москаленко заявил, что стелу Монумента славы планируют демонтировать из-за аварийного состояния памятника. Позже Львовская мэрия одобрила демонтаж стелы.
"Решение об ограждения монумента должно снять любое напряжение. Такое ограждение нужно для того, чтобы начать демонтажные работы монумента. Такая ограда нужна для того, чтобы не угрожать людям. Демонтаж начнут со стелы", — цитирует Москаленко агентство УНН.
Монумент славы — мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове.
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