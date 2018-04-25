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Шестиклассница отдыхала в компании четырех обнаженных парней
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Шестиклассница отдыхала в компании четырех обнаженных парней 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
На чердаке дома в Санкт-Петербруге в ночь с 24 на 25 апреля полицейские обнаружили обнаженных молодых людей и ученицу шестого класса. Все они были задержаны. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Странная компания девочки состояла из четырех парней. Двое из них безработные: одному 21 год, а другому 18 лет. Среди обнаженных молодых людей оказался также 14-летний восьмиклассник. Еще один участник веселого времяпрепровождения, 19-летний парень, стоит на учете у психиатра.
Сама же 14-летняя девочка — ученица шестого класса школы с углубленным изучением иностранных языков.
Полицейские прибыли в дом на проспекте Наставников Красногвардейского района Санкт-Петербурга, так как кто-то из местных жителей сообщил им о том, что на чердаке находятся посторонние лица. В момент прибытия сотрудников полиции молодые люди смутились и попытались спрятать наготу.
Обстоятельства происходящего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, две 13-летние сестры-близняшки забеременели от родного брата.
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