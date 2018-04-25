Главный документ добровольца: Что такое паспорт волонтера и зачем он нужен?

Личную книжку волонтера можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Какие преимущества дает этот документ, где его можно оформить и какие сведения вносятся в волонтерских паспорт — читайте в материале спецпроекта «Год волонтера».

Личная книжка волонтера (ее еще называют паспортом) не что иное, как своеобразный аналог трудовой книжки. В документе добровольца записываются данные его поощрениях, дополнительной подготовке, а также сведения о волонтерском стаже.

В личной книжке отмечаются такие виды деятельности как: донорство, патриотическая деятельность, социальное волонтерство, спортивное добровольчество, работа с детьми группы риска, поисковая работа (работа по поиску пропавших людей, поиск пропавших без вести), работа при пожарах, поиск пропавших людей, профессиональное волонтёрство (предоставление бесплатных услуг по своей специализации, будущей профессии) и ряд других.

Главный документ добровольца\: Что такое паспорт волонтера и зачем он нужен?

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Года добровольца (волонтера) в России действующим законодательством Российской Федерации не определен порядок выдачи Личной книжки волонтера. Поэтому паспорт можно получить как в Министерстве спорта , так и на местном уровне.

"В субъектах Российской Федерации порядок выдачи Личной книжки волонтера определяется органами исполнительной власти, реализующими государственную молодежную политику или по их поручению государственными/муниципальными учреждениями, обеспечивающими возможность оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность", — отметили в пресс-службе Года добровольца (волонтера) в России.

Требования для получения личной книжки добровольца в различных регионах одинаковые. Например, для получения паспорта в столичной организации Мосволонтер нужно: две цветные фотографии формата три на четыре сантиметра и гражданский паспорт.

С этим пакетом документов необходимо приехать во вторник или четверг с 10:00 до 18:00 в ресурсный центр «Мосволонтёр» по адресу: Волгоградский проспект, дом 145, корпус 2; получить на стойке администратора документы на оформление личной книжки волонтёра, заполнить их и сдать. И дальше остается только дождаться получения документа. Срок изготовления личной книжки составляет 14 дней.

Волонтерская книжка — в современном формате

Книжку волонтера можно получить не только в качестве бумажного документа, но и в электронном виде. Специально для этого создана единая информационная система «Добровольцы России».

Для получения электронный книжки следует заполнить специальную форму на данном портале. При этом на портале можно не только зарегистрировать электронную книжку волонтера, но и узнать полезные сведения и последние новости о волонтерской деятельности.

"Система «Добровольцы России» направлена на активный обмен знаниями и опытом в сфере волонтерства, развитие коммуникаций обучение добровольцев, сбор статистической и аналитической информации, осуществление взаимной оценки волонтеров и организаторов добровольческой деятельности, фиксацию опыта и достижений волонтеров. Система является единым информационным ресурсом для освещения деятельности волонтеров, в котором размещаются федеральные, региональные и тематические новости", — сообщили в пресс-службе Года добровольца (волонтера) в России.

Главный документ добровольца\: Что такое паспорт волонтера и зачем он нужен?

Как уточнили в Оргкомитете Года добровольца в России в марте 2017 года Министерством образования и науки РФ и Федеральным агентством по делам молодежи были утверждены и разосланы официальные Методические рекомендации о порядке регистрации и учета достижений волонтеров.

Среди прочего в данном документе закреплено положение о том, что электронная волонтерская книжка, опубликованная в личном профиле пользователя системы «Добровольцы России», становится действующим документом и является альтернативой бумажной Личной книжки волонтера (добровольца).

Бонусная программа

Личная книжка волонтера не просто позволяет фиксировать все достижения добровольца, но и дает несколько ощутимых бонусов. Например, некоторые вузы при поступлении добавляют к баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтёрский опыт. Однако пока система учета волонтерской деятельности при поступлении в вузы только налаживается.

Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией волонтерских центров совместно с Федеральным институтом развития образования, из 271 образовательной организации высшего образования только 111 учитывают волонтерскую деятельность как индивидуальное достижение при поступлении в вуз, а 160 организаций не учитывают", — сообщили в пресс-службе Года волонтера в России.

Волонтерская книжка может стать дополнительной рекомендацией при трудоустройстве на работу. Она также пригодится, когда проходит отбор на крупные добровольческие мероприятие с большим количеством желающих принять в них участие.