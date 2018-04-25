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Опасную пекарню закрыли в Нижнем Новгороде
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Опасную пекарню закрыли в Нижнем Новгороде 

nn.ru 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
— По результатам проведенной управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области проверки пекарни-кондитерской «Круассан Дорэ» на улице Максима Горького,156, найдены грубые нарушениями норм санитарного законодательства, создающие угрозу жизни и здоровья населения, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Санитарные врачи уточнили, что воздух из производственного цеха, бытовых помещений и обеденного зала попадал в окна жильцов первого этажа. Кроме того, в квартирах жильцов было установлено превышение шума из-за работы пекарни.
Материалы проверки рассмотрел Нижегородский районный суд и привлек владельца организации к административной ответственности по статье 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Хозяин обязан закрыть заведение на 40 суток и исправить нарушения.
В пекарне «Круассан Дорэ» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, пообещав предоставить комментарий позже.
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