Матвиенко: «Аэрофлоту» доверяют миллионы людей в России и за рубежом 

Высокий профессионализм, ответственность, надёжность и забота о безопасности каждого пассажира делают «Аэрофлот» компанией, которой традиционно доверяют миллионы людей в России и за рубежом, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю 95-летия компании.
В поздравительной телеграмме на имя гендиректора предприятия Виталия Савельева политик напомнила, что история «Аэрофлота» началась в 1923 году в непростых условиях, которые заложили основные принципы работы компании.
«Сегодня «Аэрофлот», занимая лидирующие позиции на рынке авиационного транспорта, является социально ориентированным предприятием, идёт в ногу со временем, активно реализует инновационные проекты, постоянно повышает качество предоставляемых услуг», — приводит пресс-служба палаты регионов слова политика.
В этой связи бренд «Аэрофлота» — один из самых узнаваемых авиационных брендов в мире, которому доверяют миллионы людей в России и за рубежом, отметила Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда пожелала коллективу предприятия хранить и приумножать славные традиции, заложенные предшественниками, а молодым специалистам — открыть новую яркую страницу в отечественной авиационной отрасли.