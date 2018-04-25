Матвиенко: «Аэрофлоту» доверяют миллионы людей в России и за рубежом

В поздравительной телеграмме на имя гендиректора предприятия Виталия Савельева политик напомнила, что история «Аэрофлота» началась в 1923 году в непростых условиях, которые заложили основные принципы работы компании.

«Сегодня «Аэрофлот», занимая лидирующие позиции на рынке авиационного транспорта, является социально ориентированным предприятием, идёт в ногу со временем, активно реализует инновационные проекты, постоянно повышает качество предоставляемых услуг», — приводит пресс-служба палаты регионов слова политика.

В этой связи бренд «Аэрофлота» — один из самых узнаваемых авиационных брендов в мире, которому доверяют миллионы людей в России и за рубежом, отметила Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда пожелала коллективу предприятия хранить и приумножать славные традиции, заложенные предшественниками, а молодым специалистам — открыть новую яркую страницу в отечественной авиационной отрасли.