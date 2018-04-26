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Американский генерал заявил об уязвимости морской пехоты США перед Россией и Китаем
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Американский генерал заявил об уязвимости морской пехоты США перед Россией и Китаем 

Rambler News Service 15 часов назад
Фото: stoletie.ru
Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что американские морские пехотинцы находятся в уязвимом положении перед Россией, Китаем и другими соперниками страны. Заявление Неллера опубликовано на сайте сенатского комитета по вооруженным силам.
«Разработка и развертываение высокоточного оружия дальнего действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, Северной Кореей, Ираном и экстремистскими организациями — привело к тому, что многие из наших сил передового развертывания оказались зоне поражения системами вооружений этих стран», — сказал Неллер.
По его словам, морские базы США зарубежного базирования сейчас уязвимы для ударов противника. В связи с этим генерал заявил о необходимости дополнительно укрепить эти базы, включая ангары для самолетов и командные пункты. Также Неллер подчеркнул необходимость улучшения возможностей по быстрому ремонту авиабаз и размещения передовых средств противовоздушной обороны.
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