Американский генерал заявил об уязвимости морской пехоты США перед Россией и Китаем

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что американские морские пехотинцы находятся в уязвимом положении перед Россией Китаем и другими соперниками страны. Заявление Неллера опубликовано на сайте сенатского комитета по вооруженным силам.

«Разработка и развертываение высокоточного оружия дальнего действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, Северной Кореей Ираном и экстремистскими организациями — привело к тому, что многие из наших сил передового развертывания оказались зоне поражения системами вооружений этих стран», — сказал Неллер.

По его словам, морские базы США зарубежного базирования сейчас уязвимы для ударов противника. В связи с этим генерал заявил о необходимости дополнительно укрепить эти базы, включая ангары для самолетов и командные пункты. Также Неллер подчеркнул необходимость улучшения возможностей по быстрому ремонту авиабаз и размещения передовых средств противовоздушной обороны.