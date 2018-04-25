Газовые котлы могут остаться бесплатными еще на один сезон

Калуга 24: последние новости

Первомайского шествия профсоюзов в Калуге не будет

В Калуге могут появиться единые платежки за коммунальные услуги

Градоначальник и председатель гордумы спилили деревья на склоне у музея космонавтики