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Газовые котлы могут остаться бесплатными еще на один сезон
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Газовые котлы могут остаться бесплатными еще на один сезон 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Отопительный сезон «в целом прошел хорошо, все возникавшие проблемы устранялись в срок». По сообщению пресс-службы правительства Калужской области, такую оценку работе коммунальных служб на заседании Совета глав муниципалитетов Калужской области, прошедшем 24 апреля в Тарусе, дал Анатолий Артамонов. Фото пресс-службы правительства Калужской области «Во многом это результат модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, в частности, перевода многоквартирных домов на индивидуальное отопление», — сказал губернатор, выразив готовность продлить еще на один сезон финансирование покупки газовых отопительных котлов. Напомним, сейчас жители тех домов, которые приняли решение перейти на поквартирное отопление, получают газовые котлы бесплатно. Но уже в следующем году за котлы им придется платить.
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