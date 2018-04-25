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Теперь платежи за ЖКУ сразу поступать на счета организаций
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Теперь платежи за ЖКУ сразу поступать на счета организаций 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Новая модель оплаты ЖКУ, которую Альфа-Банк разработал совместно с компанией «Квартплата 24», позволяет моментально распределять и зачислять средства на счета коммунальных организаций.
Сумма автоматически распределяются по платежному документу, что исключает кассовые разрывы и накопление средств. При этом сразу после оплаты данные автоматически становятся доступны плательщику, получателю и ЕИРЦ. Такой механизм повышает прозрачность расчетов и уменьшает риски, как для плательщиков, так и для поставщиков услуг.
Павел Карасев, генеральный директор «Квартплата 24», выразил благодарность банку за содействие и надеется, что в будущем они смогут применить технологию блокчейн для создания модели полностью прозрачного перемещения средств от физических лиц до организаций, предоставляющих услуги.
Альфа-Банк готов охватить большее число регионов и сотрудничать с новыми партнерами в этом направлении.
Рекомендуем ознакомиться с аналитическим материалом «Технология блокчейн в современной экономической теории».
текст: Иван Маличенко, фото: Фото Москвы / Flickr
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