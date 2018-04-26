Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании

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На заводе "Русала" под Волгоградом сообщили, что санкции не повлияли на работу предприятия

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