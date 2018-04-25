Глава воронежского облздрава: «Нужно сохранить уже существующие медучреждения» 

Программу «Развития здравоохранения региона» обсудили на заседании облправительства. Не допустить деградации уже существующих медучреждений, занимаясь строительством новых объектов. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев. Об итогах выполнения госпрограммы «Развитие здравоохранения региона» и планах на этот год говорили сегодня на заседании областного правительства. Как сообщил глава департамента здравоохранения Александр Щукин, больше всего жалоб от воронежцев сейчас поступает на качество неотложной помощи. Изношенность автопарка скорой помощи, несмотря на приобретение новых машин, составляет около 66%.
В регионе, особенно в районах, всё ещё есть дефицит кадров. Не хватает в общей сложности более 1,5 тыс. врачей и медсестер. В рамках выполнения майских указов президента зарплата медиков выросла, однако над этим вопросом ещё нужно работать. При этом в регионе строят новые поликлиники, амбулатории и фельдшерские пункты. По словам Александра Щукина, техническая база сферы здравоохранения долгое время недофинансировалась. Теперь этой проблеме уделят особое внимание. — Сегодня я проехал по районам, во многих больницах стоит тазик и вода капает на голову. Поэтому я этим обеспокоен, естественно, об этом говорю. Потому что этот вопрос не должен замалчиваться. Нужно говорить сегодня правду. Население должно понимать, медики должны понимать, что эти вопросы озвучиваются. С учётом регионального бюджета правильно определять приоритеты. Зачем строить новое, если у нас на сегодняшний день нужно сохранить и улучшить существующее, — отметил врио руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин.