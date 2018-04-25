Глава воронежского облздрава: «Нужно сохранить уже существующие медучреждения» 

Вести Воронеж: последние новости

Стала известна дата начала строительства крематория в Воронеже

Центральные улицы Воронежа перекроют на три вечера из-за репетиций Парада Победы

В полиции рассказали, из какого автомата стреляли в Воронеже с балкона